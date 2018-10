Mann nach Messerattacke zu Haft verurteilt

Christian Schönberg

Neuruppin (MOZ) Das Amtsgericht Neuruppin hat einen 31-jährigen Kameruner im beschleunigten Verfahren zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Es sah es als erwiesen an, dass der Mann am Donnerstagvormittag drei Mitarbeiterinnen der Kreisverwaltung mit dem Messer bedroht und der Freiheit beraubt hatte.

Bei dem 31-Jährigen aus Kamerun, der in der Kreisverwaltung ein Messer gezückt hatte, handelt es sich um einen Asylbewerber, der gegen seine Abschiebung klagt. Das teilte die Kreisbehörde am Freitag auf Nachfrage mit. Weil das Klageverfahren noch nicht abgeschlossen ist, erhält er vom Landkreis die befristeten Aufenthaltstitel. Solch eine Erlaubnis, im Land zu bleiben, sollte ihm auch am Donnerstagvormittag erteilt werden. Er habe aber, so der Landkreis, ein dauerhaftes Bleiberecht gefordert. Darum entzündete sich dann der Streit, der ihn dazu veranlasst haben soll, das Küchenmesser mit einer Klinge von rund 13 Zentimeter hervorzuholen, die Tür zu verbarrikadieren und die drei Mitarbeiterinnen zu bedrohen.

Die Frauen waren auch am Freitag nicht wieder im Dienst, die Ausländerbehörde laut Landkreis aber voll arbeitsfähig.