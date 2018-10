Große Werbebanner abgelehnt

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Es bleibt dabei: Die Idee eines großen Werbebanners am Gebäude der nicht mehr existenten Tankstellenbau GmbH Fürstenberg unweit der B 96 wird nicht in die Tat umgesetzt. Das ist das Ergebnis einer Abstimmung im Bauausschuss der Wasserstadt am Donnerstagabend. Zwei Mitglieder des Gremiums befürworteten das 70 Quadratmeter große Poster, auf dem bei schönstem Sonnenschein zwei übers Wasser jagende Motorboote zu sehen sind, im Hintergrund die Skyline der Wasserstadt, rechts unten die Webadresse des Tourismusvereins Fürstenberger Seenland. Zwei Ausschussmitglieder waren dagegen, wohl auch, weil das große Banner, das nicht zuletzt eine Werbung für Boote der Auto & Boot GmbH von Guido Kuhlow darstellt, nicht ortsbildprägend sei. Außerdem werde ein Schneeballeffekt befürchtet, denn es könnte sein, dass andere Werbetreibende auch solch ein Banner oder Plakat beantragen. Befürworte man die Idee von Kuhlow, drohte die Stadt mit solchen Werbebildern zugepflastert zu werden. Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) und CDU-Stadtverordneter Olaf Bechert warben für das Projekt. Bechert betonte mit Blick auf eine frühere Ablehnung, nun stelle das Bild für alle von Süden kommenden Autoreisenden eine freundliche Einladung dar. Philipp schlug als Kompromiss vor, den Werbeträger fünf Jahre lang hängen zu lassen, um zu testen, wie er angenommen werde.

Manfred Saborowski (Die Linke) erklärte, „wir machen uns lächerlich, wenn wir so ein großes Bild durchgehen lassen“, es beeinträchtige das Ortsbild negativ. Raimund Aymanns (Pro Fürstenberg) befürchtete, ein solch großes Werbebild könnte jeder machen, würde es genehmigt. Sein Gegenvorschlag, Kuhlow sollte werbewirksam ein attraktives Boot dort hinstellen. Auf Nachfrage zeigte sich der Unternehmer enttäuscht. Erst schieße der Landkreis quer, nun die Kommune. Eigentlich wollte er lediglich den städtischen Eingangsbereich verschönern.