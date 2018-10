Heike Weißapfel

Mühlenbecker Land (MOZ) RTL filmt für seine neue Anwaltsserie „Beck is back“, und eine Szene spielt offenbar an der Bahn. Deshalb ist der Übergang Schönfließ am kommenden Dienstag am Bahnübergang am Summter Weg zwischen 8.30 Uhr und 15 Uhr immer mal wieder drei bis fünf Minuten lang gesperrt. Das teilte Rita Ehrlich, Sprecherin des Mühlenbecker Landes, mit. In dieser Anwaltsserie gehe es um den langjährigen Hausmann Hannes Beck (Bert Tischendorf), der sich nach der Trennung von seiner Frau auf sein Jura-Studium besinnt und den Job eines Pflichtverteidigers übernimmt. Zur Seite steht ihm seine kroatische Putzfrau und ehemalige Richterin Jasmina (Andreja Schneider).

Zu Verzögerungen kommt es nächste Woche auch rund um die Autobahn 10 im Bereich der Anschlusstelle Mühlenbeck. Insbesondere in den Früh- und Nachmittagsstunden sollten Autofahrer Zeit einplanen, so Rita Ehrlich. Der Grund sind hier Bauarbeiten: Um die Autobahnbrücke über die Landesstraße 21 für den Umbau vorzubereiten, regelt noch bis Mitte Oktober eine Baustellenampel den Verkehr. Danach soll die normale Ampelanlage erst einmal wieder in Betrieb gehen.