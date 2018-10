Auto rast in die Leitplanke

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Nach einem Verkehrsunfall ist die Bundesstraße B 87 im Bereich der Ortsumgehung Müllrose am Freitagnachmittag für längere Zeit gesperrt worden. Ein Hochdachkombi vom Typ Opel Combo C ist dort auf der Kraftfahrstraße auf die Gegenfahrbahn geraten und in die Leitplanke geprallt. Dabei zerstörte das Auto die Leitplanke auf mehreren Metern Länge und riss außerdem ein Verkehrsschild, mit dem die Veränderung der Spurenaufteilung angezeigt wird, aus der Verankerung. Der Unfallfahrer wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Am Auto waren alle vier Reifen geplatzt – warum, ist noch unklar. Die Unfallursache wird jetzt durch die Polizei ermittelt.

Bereits am Mittwochnachmittag ist auf der Kreisstraße 6708 zwischen Drei Tannen und Fünfeichen ein Pkw gegen einen Baum gefahren. Das Auto war in Richtung Drei Tannen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw gegen 16.30 Uhr plötzlich nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Straßenbaum. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kreisstraße 6708 war für die Zeit der Rettung des Unfallopfers und der Unfallaufnahme gesperrt. (gro)