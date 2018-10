Harfenmusik zwischen Kisten und Maschinen

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) In der Instrumentenwerkstatt der W. Sauer Orgelbau Frankfurt (Oder) GmbH in Müllrose erklingt an diesem Sonnabend Harfen- und Orgelmusik. Zum vierten Mal laden das Traditionsunternehmen und die Evangelische Kirchengemeinde gemeinsam zum Werkstattkonzert ein.

Musik erklingen zu lassen nicht in einer Kirche oder in einem Konzertsaal, sondern genau dort, wo normalerweise Musikinstrumente hergestellt werden – das ist wirklich etwas ganz Besonderes. In Müllrose gibt es dieses besondere Konzert jetzt schon zum vierten Mal. „Das ist wirklich eine tolle Atmosphäre“, schwärmt Pfarrer Matthias Hirsch von der Evangelischen Kirchengemeinde, „die Späne von der Produktion werden einfach weggefegt, die Besucher und die Musiker sitzen zwischen den Maschinen, alles andere als alltäglich.“

An diesem Sonnabend findet das Werkstattkonzert bei der W. Sauer Orgelbau Frankfurt (Oder) GmbH in Müllrose bereits zum vierten Mal statt. Und diese vierte Auflage ist sogar noch etwas „besonderer“ als besonders. Denn diesmal kommen die Besucher in den Genuss eines Harfenkonzertes. Ein solches wird ja schon in „normalen“ Konzerträumen eher selten angeboten – in einer Instrumentenbauerwerkstatt noch viel, viel seltener.

„Ich freue mich wirklich sehr auf diesen Abend“, sagt Matthias Hirsch. Was auch daran liegt, dass er zum ersten Mal das Werkstattkonzert komplett als Zuhörer genießen kann. In den vergangenen drei Jahren hat der Pfarrer nämlich immer selbst mitmusiziert – in den Reigen des Bläserchores. Vor allem aber freut er sich auf die schöne Kombination von Harfe und Orgel. Die Harfenistin Jessyca Flemming kommt aus Berlin nach Müllrose. „Sie hatte bei uns in der Kirchengemeinde angefragt, wo sie denn im Schlaubetal ein Konzert geben könnte“, erzählt Matthias Hirsch, „da habe ich sofort an das Werkstattkonzert bei der Firma Sauer gedacht.“ Was sie spielen wird, bleibt eine Überraschung. An der Orgel wird sie begleitet von Martin Schulze, dem Fahrradkantor. Wobei jetzt niemand erwarten darf, dass in der Werkstatt eine große Kirchenorgel herumsteht. Die Orgelbauer haben in ihren Produktionsräumen ein kleines Orgel-Positiv mit nur wenigen Registern stehen. Auf diesem kann man zwar keine der großen Orgelwerke spielen, aber als Begleitinstrument ist es allemal sehr gut geeignet.

Initiiert worden waren die Werkstattkonzerte vor drei Jahren gemeinsam von Sauer-Geschäftsführer Michael Schulz und Matthias Hirsch. „Herr Schulz hatte damals gefragt: Wie könnte man Jugendliche für eine Ausbildung zum Orgelbauer interessieren und den Betrieb als Ausbildungsbetrieb bekannter machen?“, erzählt der Pfarrer. Schon das erste Konzert sei sehr gut besucht gewesen, wenn auch nicht unbedingt von Jugendlichen. Und inzwischen sind die Konzerte eine schöne Tradition. Zumal sie noch eine Besonderheit aufweisen: In der Pause gibt es für die Besucher eine Führung durch die Orgelbauer-Werkstatt.

Müllrose, Gewerbeparkring 7, Sonnabend, 17 Uhr, Eintritt frei, Spenden sind erbeten