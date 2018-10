Neues Haus für die „kleinen Juris“

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Nach zwei Jahren Bauzeit ist am Freitagvormittag die sanierte DRK-Kita „Juri Gagarin“ eingeweiht worden. Die Stadt investierte 3,6 Millionen Euro. Zum Festakt, dem auch Strausbergs Ehrenbürger Sigmund Jähn beiwohnte, sang der Kinderchor der Einrichtung mehrere Ständchen.

Mit einem kleinen Konzert, begleitet von Chorleiter und Erzieher Michael Dieckhoff auf der Gitarre, brachten die Chorkinder der Kita ihre Freude über den abgeschlossenen Umbau ihres Hauses zum Ausdruck. Vom Lied „Wir sind die Juris aus Strausberg-Vorstadt“ bis zum Klassiker „Wer will fleißige Handwerker sehn ...“ wurde dem Publikum eine zum Anlass passende Auswahl geboten. Denn Handwerker haben die Kinder in den vergangenen beiden Jahren genügend gesehen.

Dass es bei dieser Bauzeit blieb, exakt wie vorgesehen, und auch der Kostenrahmen von 3,6 Millionen Euro eingehalten wurde, hob Bürgermeisterin Elke Stadeler besonders hervor. 27 Firmen aus der Region hätten unter den Augen von Kitaleiterin Sissi Radke Hand in Hand zusammengearbeitet. Das Ergebnis könne sich sehen lassen. „Das Geld ist gut angelegt. Hier würde man gerne wieder Kind sein“, sagte Elke Stadeler, deren Tochter hier 1988 in die Kita kam. „Da sah es noch ganz anders aus. Mit dem Atrium“, sagte sie den Kindern vor ihrem Konzert, „habt ihr einen tollen Raum mit Bühne, auf der ihr gleich ein schönes Programm machen könnt.“

Das überdachte und lichtdurchflutete Atrium ist das Prunkstück des Umbaus, den die Stadtverordneten 2016 beschlossen hatten. Der Bereich war bis dato ein Innenhof und kann zukünftig als Multifunktionsbereich genutzt werden: Als Speisesaal mit Kinderküche, Kinderbibliothek, Bewegungsraum, Spiel- und Musikraum mit besagter Bühne und Ruhebereich für die im Nachbarraum gelegene Sauna. In zwei Bauabschnitten wurde zunächst die Krippe im Hinterhaus erneuert, dann die Kita im Vorderhaus. „Bis auf das Dach ist alles neu gemacht worden“, sagte Ralf Meier vom Seelower Planungsbüro Pro3, unter dessen Federführung das Bauprojekt umgesetzt wurde.

Das 1972 eröffnete Gebäude entspricht nun allen Anforderungen an eine moderne Kita. Dazu gehören verbreiterte Durchgänge mit Brandschutztüren, lärmreduzierende Akustikdecken, neue Fenster, ein neuer Eingangsbereich mit Aufzug in die obere Etage und eine neue Lüftungsanlage. 70 Krippenkinder im Alter von 0 bis drei Jahre und 160 Kita-Kinder von drei bis sechs Jahre werden hier künftig betreut. Die Plätze sollen nach und nach belegt werden. Ralf Meier dankte den Erziehern und vor allem Kita-Chefin Sissi Radke, „die uns so toll begleitet haben. Das haben wir bei Bauprojekten in dieser Form sehr selten – und schon gar nicht bei einer Kita.“ Auch Marion Filkow, Fachbereichsleiterin für Kitas beim Träger DRK, lobte das Erzieherteam, das die Kinder zwei Jahre lang unter erschwerten Bedingungen – die gemieteten Übergangscontainer werden in der kommenden Woche abgebaut – betreut habe. „Frau Radke war für mich immer so was wie die Bauherrin“, sagte sie.

Sissi Radke war „total gerührt“. Als es vor drei Wochen die Betriebserlaubnis vom Bildungsministerium gab und sie sich bei ihren Mitarbeitern bedankte, habe sie mit den Tränen kämpfen müssen. „Ich habe während des Umbaus ein Kind bekommen, die Kita ist jetzt mein viertes Kind“, sagte sie und übergab Blumen an Elke Stadeler. „Stellvertretend für die Stadtverordneten, die den Umbau ermöglichten.“