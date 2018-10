Prignitzer folgt Jakobs als Präsident nach

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Der parteilose Bürgermeister von Wittenberge, Oliver Herrmann, soll neuer Präsident des Städte- und Gemeindebundes werden. Darauf verständigte sich nach Informationen dieser Zeitung das Führungsgremium des kommunalen Spitzenverbandes im Vorfeld der Vollversammlung kommenden Montag in Falkensee.

Herrmann, der vor zweieinhalb Jahren mit rund 95 Prozent in der Elbestadt im Amt bestätigt wurde, tritt die Nachfolge von Jann Jakobs (SPD) an. Der Oberbürgermeister von Potsdam scheidet in diesem Herbst als Rathauschef der Landeshauptstadt aus und gibt damit auch das Präsidentenamt auf.

Der künftige Präsident wäre nach zwei Christdemokraten (den Verwaltungschefs von Cottbus und Werder/Havel) und dem Sozialdemokraten aus Potsdam der erste Parteilose an der Spitze des Verbandes. Auch der zu Beginn dieses Jahres gewählte Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Jens Graf, gehört keiner Partei an.