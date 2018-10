Sturmlauf ins Regionalfinale

Gunnar Reblin

Neuruppin (MOZ) Das war eine klare Ansage. Gleich vier von sechs zu vergebenen Tickets für das Regionalfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ lösten die Leichtathleten der Evangelischen Schule Neuruppin. Zudem zählten am Donnerstag Neustadt und Kyritz zu den Siegern beim überaus spannenden Schulsport-Wettkampf.

Im Vorfeld hatte Olrik Priesemuth aus dem Evi-Trainerteam warnend den Zeigefinger gehoben: „Das wird kein Selbstläufer heute.“ Auch wenn seine auf vier Teams verteilten Schützlinge als Favoriten an den Start gingen, „so“, betonte er, „ist es eine Frage der Spannung“, die aufgebaut werden müsse, um auch Leistung abrufen zu können. Größtenteils gelang dies, „obwohl die Athleten am Ende der Wettkampfsaison etwas ausgelaugt sind“, fügte Priesemuth an.

Und diese Leistungen gelangen vor allem auch, weil die Konkurrenz mit starken Leistungen motivierend wirkte. Dazu zählten vornehmlich die Lokalmatadoren aus Kyritz, aber auch die Schüler vom Schinkel-Gymnasium Neuruppin. Die Mannschaften erreichten einen zweiten und zwei dritte Plätze (siehe nebenstehende Übersicht). Betreuerin Veronika Schwanz zeigte sich zufrieden: „In einigen Disziplinen haben wir überraschend gute Ergebnisse erzielt.“ Einer von denen, die überraschten, war Noah Behrendt. „Für mich lief es ganz gut heute, mal abgesehen vom Speerwurf.“ Der 16-Jährige holte mit seinem Sieg im Hochsprung satte 1063 Punkte. Er hatte 1,65 Meter übersprungen. Beim Kugelstoßen legte der Neuruppiner 11,42 Meter nach – Platz zwei. In dieser Disziplin sicherte Robin Neumann mit 11,80 Meter dem Evi-Team in der WK II den Sieg und 1041 Punkte. Nach vier von sieben Disziplinen in diesem Altersbereich führte das Evi mit 4236 Punkten vor dem Schinkel (4033). Das Evi blieb vorn. Der Grund: drei weitere Siege. Jannis Maruschke, der mit 5,77 Metern beim Weitsprung schon eine starke Tagesform nachgewiesen hatte, lief im Sprint über 100 Meter mit 11,5 Sekunden als Erster ins Ziel. Mit dem Speer überragte Robin Neumann mit 34,85 Meter. Und mit Aurelius Bär hatte das Evi-Team ein Läufer-Ass im Ärmel. Coach Michael Landeck hatte schon vor dem abschließenden 800-Meter-Lauf prognostiziert. „Wir werden wohl einen Stadionsturm von Bär sehen.“ So kam es. Von Beginn an vorneweg diktierte der „Instinktläufer“, wie Landeck die eigenwillige Renn-Einteilung von Bär verpackt, das Geschehen. Sieg in 2:22,7 Minuten.

Bilderstrecke Leichtathleten unter Volldampf Bilderstrecke öffnen

In der WK III Mädchen machten die Kyritzerinnen mächtig Druck, so dass die Evi-Athleten richtig Gas geben mussten. Mit Alica Adigun-Martins hatte das Team einen Punktegaranten. In der Paradedisziplin Kugelstoßen siegte sie mit 11,86 Meter, blieb jedoch weit hinter der Weite vom Bundesfinale (13,08). Beim Ballwurf sorgte Adigun-Martins dann aber für staunende Blicke. 57 Meter. Wettkampfrichter Hans-Jürgen Lachmann schaute verdutzt: „Mit so einem Wurf habe ich nicht gerechnet. Ganz stark. Ich muss mal schauen, ob ich noch ein zusätzliches Maßband dabeihabe.“

Der Wettkampf der WK-III-Jungen war geprägt vom Duell Wittstock gegen Neuruppin. Exemplarisch dafür stand der hochspannende Sprint über 75 Meter zwischen Cassian Vietz aus Wittstock und Justus Bartsch vom Evi. Mit einer unglaublichen Explosivität fegte Vietz über Bahn zwei. In seinem Schatten auf Bahn eins: Bartsch. Schließlich hielt der Wittstocker das Tempo, siegte in 9,60 Sekunden und verwies den Neuruppiner mit 9,69 Sekunden auf Platz zwei.

Mindestens ebenso spannend war das Hochsprung-Duell zwischen Clemens Röper und Chris Stamer aus Kyritz (siehe Bericht unten). „Es war unglaublich wichtig, dass unsere Athleten immer wieder angetrieben wurden“, hatte auch Robert Graeske aus dem Evi-Trainerteam eine belebende Motivation ausgemacht.

Eine ähnliche Stimulation erhofft sich Schulsportkoordinator Axel Simon im Regionalfinale am 15. Mai 2019 in Wittenberge. „Ich bin aber ohnehin davon überzeugt, dass unsere Teilnehmer dort eine richtig gute Rolle spielen können.“