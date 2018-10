42 Jahre am selben Arbeitsplatz

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) In einer Serie stellt der Stadtbote jeden Monat einen Frankfurter des Jahres vor. Das können Menschen sein, die ehrenamtlich aktiv sind oder auf andere Weise etwas Besonderes vollbracht haben. Fürs Foto posieren sie auf einem roten Sessel.

Es ist selten geworden heutzutage, dass man sein Arbeitsleben lang am selben Arbeitsplatz verbringen kann. Seit Jahr und Tag brauchte Regina Mißler kein Auto, um in ihre Kita zu kommen. Sie wohnte und arbeitete in Hansa Nord. Das Wort Kita gab es allerdings bei ihrem Dienstantritt noch gar nicht. Kindergartenkombination Druschba, hierhin verschlug es die heute 63-Jährige im Jahre 1976. Da hatte der Kindergarten in der Witebsker Straße, der heute Am Sonnensteig heißt, gerade eröffnet.

Vorher hatte sie im Halbleiterwerk eine Ausbildung zur Elektronikfacharbeiterin gemacht, ist mit dem Job aber nie richtig warm geworden, wie sie erzählt. „Ich wollte in einen Kindergarten und bin dann zur Volksbildung gegangen“, erinnert sie sich. Dort bot man ihr sofort eine Stelle als sogenannte Erziehungshelferin an. Die Ausbildung dafür erfolgte berufsbegleitend. Erziehungshelfer waren damals hoch begehrt. In der DDR wurden viele Delegationen aus dem nichtsozialistischen Ausland durch die Kita geführt. Dadurch sei die Kindergarten- und Krippenkombination immer in gutem Zustand gewesen.

Von Regina Mißlers Ausbildung und ihrer Erfahrung wollte 1990 dann allerdings niemand mehr etwas wissen. Ihre Ausbildung wurde nach der Wende nicht anerkannt. Um weiter in dem Beruf arbeiten zu können, machte sie nebenbei noch einmal eine Ausbildung zur Erzieherin. „Ein Klettergerüst aus der alten Zeit steht immer noch im Hof der Kita“, so Regina Mißler, „die Mauer allerdings, welche die Kinderkrippe vom Kindergarten im Hof trennte, wurde nach 1990 schnell abgerissen. Da mussten wir auch als Kollegen zusammenwachsen“, schaut sie zurück.

Ihr Fazit mit Blick auf zwei politische Systeme ist zweischneidig. Einerseits hätten die Erzieher früher mehr Wertschätzung erhalten, auch von den Eltern. „Vieles ist selbstverständlich geworden“, findet sie. „Heute ist allerdings die Kitaerziehung deutlich freier“, so ihr Fazit kurz vor der Rente. In der DDR lief vieles, auch in der Kindererziehung, nach Plan. „Wenn heute bei etwas Geplantem etwas dazwischen kommt, mache ich das, was anlag, eben am nächsten Tag mit den Kindern“, so Regina Mißler. Außerdem können die Kinder heute kreativer sein.

Hunderte kleine Frankfurter wurden von ihr geprägt und natürlich freut sie sich, wenn sie mit den ehemaligen Kindern später ins Gespräch kommt. „Schließlich erlebt man das ganze Familienleben hautnah mit“, sagt sie. Auch Kinder von ehemaligen Kitakindern sind gar nicht so selten in der Einrichtung, die jetzt von der Volkssolidarität betrieben wird. Auf den Ruhestand freut sich Regina Mißler aber trotzdem. Quasi die ganze Verwandtschaft – quer durch Deutschland verteilt – hat um einen Besuch gebeten. Langweilig wird es also auch ohne die vielen Kinder nicht werden für die 63-Jährige. Eine Party zum Abschied ist natürlich noch für sie geplant.