„Wir müssen diesen Krieg beenden“

Axel Habermehl und André Bochow

Berlin (Freie Autoren) Der Friedensnobelpreis geht an Aktivisten aus der Zivilgesellschaft. Sie beschäftigen sich mit den Folgen von sexueller Gewalt in Kriegsgebieten. Geehrt werden: Der kongolesische Arzt Denis Mukwege und die irakische Menschenrechtlerin Nadia Murad.

Gisela Schneider ist glücklich. Denn als die Ärztin im vergangenen Jahr ihren Kollegen Denis Mukwege im Ostkongo besuchte, sei der sehr niedergeschlagen gewesen. Schneider, Direktorin des Deutschen Instituts für ärztliche Mission Difäm, berichtet von dem unermüdlichen Kampf Mukweges, die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf die Vergewaltigungen zu lenken, die in der Demokratischen Republik Kongo systematisch als Kriegswaffe eingesetzt werden. „Er sagte mir, er hätte mit allen gesprochen. Mit den EU-Vertretern, mit denen von der UNO, mit Obama, Merkel – und trotzdem habe sich niemand für den Kongo interessiert.“ Schneider, die mit Mukwege seit vielen Jahren zusammenarbeitet, hofft, dass der Friedensnobelpreis nicht als Alibi für weiteres Wegschauen missbraucht wird.

Denis Mukwege wurde 1955 als Sohn eines Pastors in Bukavu geboren. Er studierte in Burundi Medizin und ließ sich später in Frankreich zum Gynäkologen ausbilden. Der 63-Jährige gilt als weltweit führender Experte für die Behandlung von Verletzungen durch Gruppenvergewaltigungen – und als Aktivist gegen sexuelle Gewalt. 1999 gründete er das Panzi-Krankenhaus in Bukavu im Osten des Kongo. Während eines Krieges Ende der 1990er und Anfang der 2000er kamen immer mehr Opfer von sexueller Gewalt in seine Klinik. „Es war ein Alptraum“, erinnert er sich. Mehr als 50 000 Frauen haben er und sein Team schon behandelt.

Sein Einsatz für die Frauen hätte Mukwege fast das Leben gekostet. 2012 überfielen Bewaffnete sein Haus in Bukavu, ein Freund von ihm wurde dabei getötet. „Das war der schwierigste Moment in meinem Leben“, sagt er. Im vergangenen Jahr wurde ein Kollege von Mukwege umgebracht. „Aber diesmal hab ich ein anderes Gefühl bekommen“, sagt er. „Ein Gefühl der Revolte. Wir müssen diesen Krieg beenden.“

Der zweite Friedensnobelpreis geht ein klein wenig auch an Deutschland. Nadia Murad wurde im Sommer 2015 von Mitarbeitern des Projekts „Sonderkontingent Jesidinnen“ der baden-württembergischen Landesregierung zur Evakuierung ausgewählt. Schon damals soll sie klar gesagt haben: „Ich habe überlebt, um zu berichten.“ Sie wollte die Grausamkeiten des IS anprangern.

Murad sieht sich selbst als „Mädchen vom Dorf“. Sie stammt aus dem Ort Kocho in der Region Sindschar, in dem IS-Terroristen 2014 ein Massaker an Zivilisten verübten, bei dem ihre Mutter und mehrere Brüder und andere Familienmitglieder ermordet wurden. Der IS verschleppte Murad. Es folgten ungeheuerliche Misshandlungen. Darüber schrieb sie ein Buch, auch mit der Motivation, die Geschichte nicht immer wieder erzählen zu müssen.

Als UN-Sonderbotschafterin hatte Murad im vergangenen Jahr vor dem Brandenburger Landtag dafür geworben, dass auch dieses Bundesland schutzbedürftige Jesidinnen aufnimmt. Brandenburgs CDU-Chef Ingo Senftleben erinnert sich: „Wer Nadia Murad einmal kennengelernt hat, kann nur tiefsten Respekt vor dieser mutigen Frau empfinden.“