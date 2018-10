Autofahrer steigen aufs Fahrrad um

55 Euro für ein Treckingrad: Jürgen Faber hat ein Fahrrad erstanden, das sein in Hamburg lebender Sohn während seiner Oranienburg-Besuche nutzen kann. Sein Zweitrad wurde dem Oranienburger vor einiger Zeit aus dem Keller in der Kanalstraße gestohlen. © Foto: Klaus D. Grote

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Jetzt ist wieder Platz im Schlosskeller: Das Ordnungsamt hat am Donnerstag 50 Fahrräder und andere Fundsachen, die von ihren Besitzern nicht mehr abgeholt wurden, versteigert. Schnäppchenjäger schlugen zu und füllten die Stadtkasse um ein paar hundert Euro.

Wie immer kamen die meisten Besucher der Fundsachenversteigerung wegen der Drahtesel, die oft für wenig Geld zu ersteigern sind. Diesmal nutzen auch einige Autofahrer die Gelegenheit, um aufs Zweirad umzusteigen. „Mit dem Fahrrad geht es doch viel besser voran“, sagt die Oranienburgerin Siiri Sommerfeld. Seit der Sperrung der Drope-Brücke in der Saarlandstraße sei es in der Innenstadt noch viel schlimmer geworden. „Lipperstolz“ heißt ihr Schnäppchen: ein etwas altmodisch wirkendes und doch schickes Damenrad in Metallic-Rot mit wenig Reparaturbedarf. „Die Mäntel müssen runter“, sagt der Vater der Besitzerin. Ansonsten funktionieren Bremsen und sogar das Licht noch einwandfrei. 35 Euro hat Siiri Sommerfeld bezahlt. Ein neues Fahrrad wollte sie nicht. „Das wird ja gleich geklaut.“

Auch Karsten Peter Schröder wird stolzer Besitzer eines Altfahrrads. Der überzeugte Autofahrer hat die Lust am Steuer seines Audis verloren, seit der Verkehr sich über eine einzige Havelbrücke drängeln muss. „Ich habe am Dienstag 35 Minuten von der Lehnitzstraße bis in die Berliner Straße gebraucht. Da gehen einem irgendwann die Nerven durch“, sagt der SPD-Unterbezirksvorsitzende und Kreistagsvorsitzende aus Bärenklau. Ab sofort will er sein Auto in der Berliner Straße abstellen und dann zum SPD-Büro in der Lehnitzstraße radeln. Für diesen Zweck reiche „die alte Möhre“, für die er bei 14 Euro den Zuschlag bekam, völlig aus. Tatsächlich ersteigert Schröder ein wahres Schätzchen. „Das ist ein Oldtimer“, klärt ihn ein Fahrradliebhaber auf. Das Diamant-Rad sei 42 Jahre alt. „Mifa“ steht auf dem blau lackierten Doppelrahmen. Auch die Hinterradfelge ist blau, vorne wird mit Stempelbremse gebremst, die Originalbeleuchtung aus weißem Plastik ist noch vorhanden, vorn hat aber jemand zusätzlich eine moderne Lampe angebracht. „Dafür gibt es noch alle Ersatzteile“, sagt der neidische Kenner. Danach gehen Fahrräder für höhere Preise weg. Das teuerste spült 78 Euro in die Stadtkassen, Victoria Fehse ersteht für 35 Euro ein komplett ausgestattetes schwarzes BMX-Rad für ihre Kinder.

Auktionatorin Christine Paetke vom Ordnungsamt gibt sich lautstark alle Mühe, selbst die klapprigsten Fahrräder anzupreisen. „Das hat zwei Fahrradkörbe“, sagt sie und lenkt damit den Blick weg von der ausgehängten rostigen Kette. Ein Fahrrad mit Rahmenschaden will aber niemand haben. Auch das weiß gepinselt Rad, das ein Besucher als „weiße Elfe“ bezeichnet, bleibt stehen. Insgesamt bleibt Christina Paetke auf sechs Fahrrädern sitzen, darunter ein rostiges Rad, das eine Weile im Wasser lag, sowie ein Rutschauto aus Plastik, für das niemand nur einen Euro zahlen wollte. Sie gehen an gemeinnützige Einrichtung.

Mindestens sechs Monate lang müssen die Fundsachen, die von den Findern bei der Polizei oder in der Stadtverwaltung abgegeben wurden, vom Ordnungsamt aufbewahrt werden. So lange haben die eigentlichen Besitzer Zeit, ihre verlorenen Dinge abzuholen. Danach gehen sie in die Auktion. Unter den Hammer kommen auch zwei große Tüten mit Angeln und Anglerbedarf, die für nur zehn und 15 Euro weggehen. Zahlreiche Armbanduhren und Modeschmuck kommen zum Schluss an die Reihe. Für nur einen Euro erhält Fabian Kretlow immer wieder den Zuschlag. „Haben Sie ein Uhrengeschäft?“, fragt Christina Paetke verwundert. Der junge Mann will die Waren aber nur gewinnbringend weiterverkaufen.