Spenden für Fontane-Pavillon

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde/Schiffmühle (MOZ) Die Wirtschaftsgemeinschaft Bad Freienwalde unterstützt den Bau eines Pavillons am Fontane-Haus in Schiffmühle. Dort sollen zum kommenden Fontane-Jahr Gruppen betreut werden und Catering möglich sein. Der Verein der Gewerbetreibenden ruft zu Spenden auf.

Das als Baudenkmal geschützte Fachwerkhaus im Bad Freienwalder Ortsteil Schiffmühle ist eines der wenigen authentischen Gebäude, die eng mit dem Leben und Wirken von Theodor Fontane verbunden sind: Bis zu dessen Tod im Jahre 1867 bewohnte es Louis Henri, Vater des Dichterfürsten. Der Geburtstag des Sohnes jährt sich 2019 zum 200. Mal. Dieser Anlass soll im Land Brandenburg würdig begangen werden.

Seit 20 Jahren ist das Haus als Fontane-Erinnerungsstätte und Heimatstube für die Öffentlichkeit zugänglich. Dank der Sammlung des Bad Freienwalder Apothekers Peter Stegemann sind im Fontane-Haus historische Apotheker-Gerätschaften zu besichtigen. Weil Louis Henri Fontane auch Apotheker war, ist der Bezug naheliegend. Die Erinnerung an den Theodor Fontane fehlt, weil dazu nichts mehr vorhanden ist. Mithilfe von Kulturland Brandenburg soll die Ausstellung jedoch neu ausgerichtet werden. Mit Blick auf das Fontane-Jahr 2019 verfolgt die Stadt Bad Freienwalde das Ziel, die museale Präsentation grundlegend zu überarbeiten, berichtet Robert Witzke, Vorsitzender der Wirtschaftsgemeinschaft Bad Freienwalde. In diesem Zusammenhang sei die Idee entstanden, das Gebäude um einen temporären Raum zu ergänzen. Weil das Fontane-Haus zu klein ist, stoßen Veranstaltungen im Haus an ihre Grenzen. Eine Buchvorstellung kürzlich war in einem Partyzelt hinter dem Gebäude, was jedoch keine dauerhafte Lösung darstellt.

„Das Haus, das Grundstück und die landschaftlich äußerst reizvolle topografische Situation in Schiffmühle, zu der auch die Oderbrücke und das erhaltene Grab des Vaters auf dem Friedhof um die Neutornower Kirche gehören, sind annähernd so überliefert, wie sie Theodor Fontane beschrieben hat. Mit diesem Pfund will die Stadt vielmehr wuchern, als das bisher der Fall war.

„Dieses räumliche Beziehungsgeflecht ist nicht nur eng mit dem Leben und Tod von Louis Henri Fontane verbunden, es ist zudem durch das schriftstellerische Schaffen des Sohnes zu einem – wenn auch überschaubaren – Bestandteil und Schauplatz großer Literatur geworden“, heißt es in einer Konzept dazu.

Für die Stadt Freienwalde, die Fontane in den „Wanderungen“ ausführlich porträtiert, ist dies fraglos ein Glücksfall: Fontanes künstlerisches Generalthema, das Große im Kleinen und scheinbar Unscheinbaren sichtbar werden zu lassen, kann im Fontane-Haus Schiffmühle in anschaulicher, biografisch eng mit seiner eigenen Person verknüpfter Weise erlebbar gemacht werden.

Das Fontane-Haus Schiffmühle soll dauerhaft zu einer kulturtouristisch attraktiven Adresse entwickelt werden, weiß Robert Witzke aus Gesprächen mit der Stadtverwaltung.

Auch der hintere Teil des Grundstücks, das an einem Hang liegt, solle künftig in die Außengestaltung einbezogen werden, da dort ausreichendes Potenzial für ein oder mehrere Außenstationen der Ausstellung vorhanden ist. Platz hinter dem Haus für einen Pavillon ist durchaus vorhanden.

„Ich habe das Projekt, das schon lange geplant ist, von meiner Vorgängerin Astrid Goschin übernommen“, berichtete der Vorsitzende der Wirtschaftsgemeinschaft. Insgesamt 10 000 bis 12 000 Euro soll das Gebäude kosten. „Die Stadt kann die Kosten nicht allein stemmen, deshalb ist bürgerschaftliches Engagement gefragt.“

Spendenkonto: Sparkasse Märkisch-Oderland, IBAN DE49 1705 4040 2308 0011 38, Verwendungszweck Fontanepavillon