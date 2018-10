In Beeskow kann man jetzt Fagott lernen

Jörg Kühl

Beeskow Die Beeskower Musikschule verfügt erstmals über eine Lehrkraft für Fagott. Alexander Voigt ist mit seiner Familie, dazu gehören seine Lebensgefährtin Anja Götze und der fünfjährige Conrad, von Berlin nach Beeskow gezogen.

Anja Götze ist den Schülern der Musikschule des Landkreises Oder-Spree schon vertraut, schließlich gibt sie seit 2012 hier Klavierunterricht, seit 2014 ist sie am Beeskower Standort fest angestellt. Täglich pendelte die Musikpädagogin von Berlin nach Beeskow. Ihren Sohn Conrad haben Anja Götze und ihr Lebensgefährte Alexander Voigt oft vermisst. „Wenn er in die Schule kommt, wollen wir nach Beeskow umgezogen sein“, hat sich das Musikerpaar vorgenommen.

Jetzt hat die Familie ihr Vorhaben umgesetzt. Mit dem ganz positiven „Nebeneffekt“, dass jetzt ein Fagottist in Beeskow lebt, der auch an der Musikschule unterrichtet. „Die Musikschule Beeskow hatte seit mindestens 30 Jahren keinen Fagottlehrer, vielleicht sogar noch nie einen“, freut sich der Beeskower Standortleiter der Musikschule Oder-Spree, Jürgen Wesner. „Wenn wir schon hier sind, kann Alex auch Fagott unterrichten“, sagt seine Lebensgefährtin. Über Unterrichtserfahrung verfügt de 53-Jährige. Schließlich hatte er am Beeskower Musikgymnasium 15 Jahre lang unterrichtet.

Voigt, der aus dem thüringischen Sondershausen stammt, hatte mit 12 Jahren mit dem Fagottspielen angefangen. Nach der Schule studierte er in Weimar und Berlin. Seit 1986 ist Voigt beim Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin fest angestellt. Anja Götze stammt aus Rathenow. Ihr Abitur absolvierte sie am Musikgymnasium Carl Philipp Emanuel Bach in Berlin. In Berlin und Leipzig studierte sie Musik. Diplome erwarb sie in den Fächern Piano, Korrepetition und Pädagogik.

Kennengelernt hat sich als musikalische Paar im Jahr 2005 bei der Geburtstagsfeier von Hans-Eckardt Wenzel. Mit dem Ostberliner Liedermacher, Schriftsteller und Regisseur arbeitet Voigt bei CD-Produktionen, und Konzerten seit vielen Jahren zusammen. Mit Wenzels Inszenierung von Kurt Schwitters Ur-Sonate ist der Fagottist 13 Jahren lang durch Deutschland getourt.

Für Voigt ist das Fagott keinesfalls ein kaum zu lernenden Instrument. Im Vergleich zur Violine würden sich sogar schneller hörbare Erfolge einstellen. „Nach einem Vierteljahr kann man schon einige Stücke spielen.“ Ein Mädchen habe Interesse bekundet, das Instrument in Angriff nehmen zu wollen. Für Kinder gebe es spezielle Anfertigungen mit enger anliegenden Klappen.

Mit ihrer neuen Heimat Beeskow hat sich die Familie schon gut angefreundet. „wir lieben die Natur und die Ruhe hier. das hat man in Berlin nicht so“, sagt der Familienvater. Als es noch wärmer war, war baden in den Seen angesagt, jetzt ist Radfahren durch die herbstlichen Wälder dran: Mit den Rad kann man ja alles bequem erreichen“, so Voigt.

Der Fagottist ist nicht der einzige Neuzugang an der Beeskower Musikschule. Neu an Bord ist auch der polnische Schlagzeug-Virtuose Kamil Karmelita. Zu hören und zu sehen ist er im Rahmen eines Werkstattkonzerts am 13. November um 19 Uhr in der Musikschule.