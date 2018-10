Nachschub für vergessliche Vögel

Die guten ins Töpfchen, die schlechten bleiben liegen: Rosanna und Melanie (v.l.) sammeln gemeinsam mit anderen Erstklässlern der Sigmund-Jähn-Schule Eicheln. Mit ihnen werden rund 50 Eichelhäher-Kästen in den Waldrevieren Buchte und Kleine Tränke bestückt. © Foto: Annemarie Diehr

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) In dieser Woche hat im Revier Beerenbusch die Eichelernte begonnen: Professionelle Sammler benötigen das Saatgut für ihre Baumschulen; Schüler bessern sich damit die Klassenkasse auf – und helfen dem Stadtforst, eigene Bestände zu pflegen.

Rosanna dreht die braune, längliche Frucht zwischen Daumen und Zeigefinger, ihr Blick verrät Skepsis. Die Sechsjährige geht lieber auf Nummer sicher und fragt Försterin Anja Henning: „Ist die gut?“ Die Revierleiterin betrachtet die Eichel und gibt grünes Licht: die Frucht wandert in einen weißen Plastikeimer.

Rund zwanzig Erstklässler der Sigmund-Jähn-Schule streifen an diesem Vormittag durch das Waldstück rund um die Grillhütte Rabenhorst in Berkenbrück; die Blicke auf den Boden gesenkt, konzentrieren sie sich auf ihr Ziel: möglichst viele Eicheln zu sammeln. Drei Euro pro Kilo zahlt der Stadtforst in die Klassenkasse, denn für ihn sind die heruntergefallenen Stieleicheln mit der Aussicht verbunden, neue Bäume heranwachsen zu sehen.

„In den Revieren Buchte und Kleine Tränke gibt es keine Mutterbäume“, erklärt Anja Henning mit Blick auf die dort vorrangig wachsenden Kiefernkulturen, „deswegen hoffen wir, dass der Eichelhäher die gesammelten Früchte annimmt und dort verteilt.“ Dazu werden eigens für diesen Zweck angefertigte Holzkästen mit Eicheln bestückt, aus denen sich die Vögel bedienen können. Weil die Tiere nicht alle Früchte, die sie als Futterreserve im Waldboden verstecken, wiederfinden, sorgen sie für eine natürliche Aussaat der Stieleiche. Anders als reine Nadelwälder, erklärt die Leiterin des Reviers Beerenbusch, seien Mischwälder besser gegen Waldbrände gewappnet.

Rund 50 Häher-Kästen warten darauf, in der kommenden Woche mit Eicheln bestückt zu werden. Doch längst nicht alle Exemplare, die die Jähn-Schüler auf dem Waldboden erspähen, eignen sich dafür. Etliche Früchte müssen Rosanna und ihre Mitschüler liegen lassen, weil kleine Löcher die Schale beschädigen. „Die hat der Eichelborer angestochen, als Saatgut sind die Früchte nicht geeignet, weil Schmetterlinge ihre Larven in die Löcher legen und die Eicheln dadurch nicht mehr treiben“, erläutert Anja Henning.

Drei zertifizierte Saatgutbestände der Stiel- und Traubeneiche gibt es im Revier. Seit dieser Woche wird auf einer der Flächen auch wieder professionell gesammelt: Mitarbeiter der Forstbaumschule Güstrow aus Mecklenburg-Vorpommern sichern sich mit ihrer Ernte künftige Eichenbestände, auch lässt sie sich durch die zertifizierte Sortenreinheit gut weiterverkaufen.

Ein Hoheitsförster, sagt Anja Henning, habe die Sammler zu Beginn eingewiesen; unter seiner Aufsicht werden die Säcke mit den gesammelten Eicheln am Ende auch verplombt und gewogen, erst dann geht die Ernte samt Stammzertifikat an die Baumschulen. Zwischen einem und 1,50 Euro pro Kilo zahlen Sammler für Saatgut aus dem Stadtwald. Das sei erheblich günstiger, als die Früchte für durchschnittlich 6 Euro pro Kilo einzukaufen, sagt Anja Henning.

1500 Kilogramm in vier Tagen ist das Ernte-Ziel der Güstrower Baumschule; sechs Mitarbeiter müssen dafür 60 Kilogramm Eicheln pro Kopf und Tag sammeln. Die Jähn-Schüler haben nach knapp zwei Stunden Sammelei 35,9 Kilo Eicheln zusammengetragen, gut hundert Euro für die Klassenkasse– und wertvolles Futter für den Eichelhäher.