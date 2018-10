Stadt erhält eine Brauerei

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Mit 175 000 Euro - das sind 40 Prozent des Anschaffungspreises - fördert die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) den Erwerb einer Brauanlage durch die Erste Bernauer Braugenossenschaft. Die eigene Brauerei soll spätestens Mitte 2019 in Börnicke in Betrieb gehen.

Der Förderbescheid der ILB kam vor wenigen Tagen. Lange hatten die Braugenossen darauf gewartet, und waren im Frühjahr sogar soweit gewesen, die Anlage über einen Privatkredit zu finanzieren. Doch die Angebote, die sie bei verschiedenen Banken einholten, waren dann doch nicht das, was sie erwartet hatten. „Bis zu neun Prozent Zinsen wurden von uns verlangt. Das haben wir natürlich abgelehnt“, sagt Aufsichtsratsvorsitzender Torsten Rexin.

Ein weiteres halbes Jahr später hält Finanzvorstand Jörg Barthelmann froh und glücklich den ILB-Bescheid in den Händen. Das Warten hat sich für die Braugenossen gelohnt.

430 Mitglieder zählt die im Mai 2016 gegründete Genossenschaft mittlerweile. Sie alle sind überzeugt: „Bernau braucht wieder eine eigene Brauerei, in der ein originales Bernauer Bier gebraut wird.“ Neben der Pflege des Brauchtums sei es auch für die Entwicklung und das Selbstverständnis der Stadt förderlich, „wenn ein traditionelles, modernen Ansprüchen genügendes Bernauer Bier in Bernau hergestellt wird“.

Ihrem Ziel sind die Bernauer Braugenossen nun ein großes Stück näher gerückt. Die 60 Prozent Eigenanteil für die Brauanlage stehen. Finanziert werden sie aus Genossenschaftsanteilen und aus Mitgliederdarlehen, sagt Aufsichtsratsvorsitzender Rexin. Die Brauerei entsteht in der einstigen Brennerei auf dem Gutshof in Börnicke, die die Stadt der Genossenschaft verpachtet hat und die gerade ausgebaut wird. Geplant sind dort nicht nur Besichtigungstouren, sondern auch ein Ausschank und Bedarfsgastronomie für Firmen- oder Familienfeiern, erklärt Rexin. „Wir wollen und werden den Gastronomen in der Bernauer Innenstadt keine Konkurrenz machen“, betont er und widerspricht damit entsprechenden, in der Stadt kursierenden, Gerüchten. Diese hatten in der Vergangenheit dazu geführt, dass die Braugenossen mit ihrem Bier beispielsweise zur Bernauer Lokaltour nicht gelitten waren. Statt dessen sprach der eine oder andere Wirt schon mal von „Spinnern“, die es sowieso nicht packen würden. „Die begreifen nicht, dass wir etwas für Bernau tun wollen und damit für uns alle“, bedauert Rexin.