Greifringe, Massage und Erste Hilfe

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Dass bei Verbrennungen schnelle Hilfe geboten ist, weiß Cindy Golnick. Dass Wunden bei Babys nur selbst versorgt werden sollten, wenn weniger als ein Prozent der Hautfläche betroffen ist, in allen anderen Fällen der Rettungsdienst gerufen werden sollte, war für die zweifache Mutter neu. „Bei Eltern herrscht in Sachen Erste Hilfe am Kleinkind große Unsicherheit“, weiß Christian Egger von den Johannitern. Die Nachfrage nach entsprechenden Kursen sei enorm und so war auch der Schnellkurs, den Egger am Freitag im Awo-Mehrgenerationenhaus gab, gut besucht.

Nicht zum ersten Mal konnten sich Eltern im Rahmen des dortigen Babytags über Prävention und Maßnahmen im Notfall informieren. „Der Tag hat Tradition“, sagt Koordinatorin Catharina Schulze. Ebenso die Angebote, die Informationen rund um den Alltag mit Kind bieten und ganz nebenbei dafür sorgen, dass die Frauen – Väter waren am Freitag nicht vertreten – am Frühstücksbuffet miteinander ins Gespräch kommen.

Sie sei erst vor zwei Jahren nach Fürstenwalde gezogen und besuche mit ihrem Sohn jeden Freitag die Krabbelgruppe im Mehrgenerationenhaus, sagt Jasmin Kasraei. Die 29-Jährige fädelt mit ihrem Sohn Joshua auf dem Schoß Holzkugeln und -würfel auf eine Schnur. Solche Greifringe, sagt Awo-Mitarbeiterin Sandra Krüger, schulen die kindliche Motorik. Im Nebenraum beendet Yvonne Linke, Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin beim kreislichen Netzwerk „Frühe Hilfen“, die Babymassage. Zwei Mütter halten streichelnd ihre Säuglinge im Arm. Sie wolle Techniken vermitteln, so Linke, die Bindung und Wohlbefinden von Mutter und Baby stärken.

Nicht nur für sie als zugezogene Mutter, sagt Jasmin Kasraei, auch für ihren ein Jahr und acht Monate alten Sohn, der erst in wenigen Monaten die Kita besucht, seien die Angebote des Mehrgenerationenhauses eine Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen. Durch den Hebammenmangel in der Region, bestätigt Catharina Schulze, gewinnen Angebote wie der Babytag an Bedeutung. Viele Mütter hätten kaum Ansprechpartner. (amd)