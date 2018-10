Kleintransporter auf Lkw aufgefahren und mitgeschleift

Anja Hamm

Wittstock (MOZ) Ein Schwerverletzter und eine mehrstündige Straßensperrung waren die Folgen eines Unfalls auf der A 19 bei Wittstock in Richtung Rostock am Freitagvormittag. Gegen 10.45 Uhr war ein 40-Jähriger mit seinem Kleintransporter aus Unaufmerksamkeit auf einen Lkw aufgefahren. Nach Polizeiangaben hatten sich beide Fahrzeuge ineinander verkeilt. Der Transporter wurde noch etwa 600 Meter mitgeschleift, bis er an der Leitplanke zum Stehen kam. Der 40-Jährige zog sich schwerste Beinverletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Fahrbahn Richtung Rostock blieb bis zirka 15 Uhr gesperrt. (ah)