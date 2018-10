Start in eine Saison mit einigen Fragezeichen

Jörg Matthies

Schwedt/Berlin (MOZ) Die Besetzung für den Saisonstart in der 1. Gewichtheber-Bundesliga am Sonnabend in der Hauptstadt steht beim Team des TSV Blau-Weiß Schwedt. Wie sich die sechs oder sieben Aktiven beim Berliner TSC schlagen, ist natürlich ungewiss. Das trifft auch auf einige weitere Dinge für die nächsten Monate zu.

Heber-Trainer Roland Taubert, der mit Teamchef Jan Schulze am Sonnabend seinen Athleten in der Sporthalle Paul-Heyse-Straße zur Seite steht, ist selbst sehr gespannt: „So ein Start ist ja immer auch ein erster Gradmesser, wie die Sportler übern Sommer trainiert haben. Und auch Veränderungen in den Mannschaften wirken sich aus.“ So hat der Hauptstadt-Club TSC wohl zwei prominente Abgänge zu verkraften. Dennoch haben die Oderstädter nach den vorliegenden Meldungen ermittelt, dass die Berliner – mit den Ex-TSV-Hebern Tomasz Rosol und Leon Schedler im Team – „700 Punkte plus x“ allemale schaffen können.

„Das können wir auch“, hat sich Jan Schulze gegenüber seinen Athleten geäußert und die Marschroute ausgegeben: „Wir wollen den TSC durchaus ein bisschen ärgern.“ Vielleicht lasse sich eine der beiden Teildisziplinen Reißen oder Stoßen gewinnen, vielleicht auch mehr ...

Bei den Oderstädtern, die mit zahlreichen Aktiven „am letzten Wochenende sehr ordentlich bei den Landesmeisterschaften in Potsdam hoben“ (Taubert) steht Dennis Hansch, Jahrgang 2002, vor seiner Bundesliga-Premiere. Mit Karl Waldemar Schiffer und Sandra Krause wird er das erste Trio bilden, ehe mit Ken Fischer, John Luke Mau – gerade mitten in der Bundeswehr-Grundausbildung und rund vier Wochen vor seinem Start bei den Weltmeisterschaften in Turkmenistan – sowie Robert Oswald wohl die größten Punktebringer in der zweiten Abteilung folgen.

Insgesamt werden die Oderstädter in der neuen Saison sieben Wettkämpfe, davon nur drei in ihrer heimischen Külzviertel-Sporthalle bestreiten. Die Ansetzungen der Vorsaison sind hundertprozentig genau gedreht worden, sodass diesmal Fortschritt Eibau und AC Vogtland im November und Dezember in die Oderstadt kommen sowie im März am letzten Wettkampftag dann der Chemnitzer AC.

Im TSV-Kader gibt es mit Dennis Budinovic aus Landshut (20), der an der Sportschule Frankfurt lernt und trainiert, einen Neuzugang, der in 14 Tagen in Samswegen debütieren könnte. Indes tut sich Roland Taubert mit einer Ligazielsetzung noch schwer: Offiziell habe der Verband die Saison als Qualifikation für die avisierte eingleisige 1. Bundesliga proklamiert. Die neun punktbesten Teams werden gesucht. „Sportlich für uns drin – ob wir das dann auch vom gesamten Umfeld her können und wollen, kann ich noch nicht sagen“, meint der Trainer. Eventuell kippen die Verbandspläne ohnehin wieder, weil sich nicht genug Teams für die Eliteklasse finden.