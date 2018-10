Bereits vier Tore nach 22 Minuten

Andrea Koppe, Jürgen Kern

Gartz/Wriezen Tops und Flops hat es für die uckermärkischen Fußballer unter der Woche am Feiertagsspieltag gegeben. Templin spielte gegen Glienicke, Gramzow gegen Wandlitz Remis, Grünow verlor klar in Falkenthal, Pinnow 0:4 in Borgsdorf. Licht und Schatten gab es auch für die Gartzer und die Schönower.

Es dauerte keine fünf Minuten, ehe im Match Blau-Weiß Gartz gegen Fortuna Britz Lukasz Jasiak nach Pass von Martin Lenke zum 1:0 für die Hausherren traf. Diese Führung hielt allerdings nur kurze Zeit: Nach hoher Hereingabe in den Gartzer Strafraum köpfte John Singert zum 1:1 ins Tor (8.). Bei den Versuchen von Patrick Boest und Djibril Badji reagierte Fortunen-Torwart Patrick Görlitz gut. Dann wurde ein Versuch von Badji nach vorn abgeblockt, Boest stellte mit straffem, plaziertem Nachschuss die Führung wieder her (2:1/20.). Zwei Minuten später passte Andreas Achterberg auf Badji und es stand 3:1.

Kurz danach erwarteten die Platzherren nach Foul an Jasiak einen Elfmeterpfiff, aber sportlich fair erklärte der Gartzer Akteur, dass er vorher den Ball mit der Hand berührt hatte. Die Oderstädter blieben das bessere Team, nutzten ihre Chancen aber nicht. Effektiver zeigten sich die Gäste: Ein Freistoß aus dem Mittelfeld flog in den Strafraum der Oderstädter, traf auf eine halbherzig agierende Abwehr, was Patrick Kirsten aus gut zehn Metern mit dem 3:2 bestrafte (35.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte ließ Jasiak nach einem Britzer Ballverlust zwei Abwehrspieler stehen und traf mit feinem Heber zum 4:2.

20 Nachpausen-Minuten oh-­ne große Höhepunkte folgte eine schöne Einzelleistung von Mateusz Krol – er sprintete fast über das gesamte Feld, ließ die Fortuna-Abwehr stehen, scheiterte letztlich jedoch an der guten Reaktion von Schlussmann Görlitz (65.). Die Gäste boten nur noch vereinzelte Konter, die wirkungslos blieben, weil die Abwehr oder Keeper Andy Ludwig zur Stelle waren. Beiderseits häuften sich unkonzentrierte Zuspiele, auch die steigende Foulquote ließ wenig Spielfluss zu.

Bei einem Britzer Freistoß dicht vor dem Strafraum, der platziert Richtung Tor gebracht wurde, stand Ludwig richtig und hielt den Ball sicher in seinen Armen. Kurz vor Ultimo setzte sich Jan Stockfisch gegen zwei Verteidiger konsequent durch, sprintete bis in den Strafraum und zog ab – der Ball setzte noch einmal tückisch auf und landete zum 5:2-Endstand im Tor (88.).

War im Juni beim Schönower 2:0 in Wriezen noch „von einem Sieg des Willens“ die Rede, so konnte diesmal Blau-Weiß-Coach Thomas Adamski den eigenen 2:0-Erfolg gegen den SSV so resümieren: „Wir haben es einfach mehr gewollt. Nach vergebenen Chancen gegen Grünow hielten wir uns heute schadlos.“

Schon in der ersten Hälfte fiel es dem Gast schwer, seine Abwehrmitte kompakt zu halten. Im Mittelfeld ließ man die Wriezener agieren, sodass die gefährlichen Spitzen (Friedrich Tänzer, Marcel Glöck) mehrmals „Gefahrenstufe Rot“ heraufbeschworen. Zuerst zog Thomas Pekrul aus 20 Metern gefährlich ab (3.). Auf der Gegenseite dauerte es bis Mitte des ersten Durchgangs, ehe Bartosz Tatarczuk mit langem Ball Wojciech Szczupakiewicz bediente, nach dessen Eingabe Dogan-Marcel Böttcher die Latte traf. Mit der gleichen Spielweise ergaben sich drei, vier weitere Möglichkeiten, aber die finale Aktion fehlte. Die zweite Halbzeit kam einem Schönower Offenbarungseid nahe. Man ließ sich vom Gastgeber ins eigene Feld zurückdrängen. Zwei dicke Abwehrpatzer ließen aus einem gequälten 0:0-Match ein unschönes Verlustspiel werden.

Der erste Gegentreffer resultierte aus einem unnötigen Rückpass von Henrik Engelmann auf Keeper Roland Galinski – warum der das Leder nicht unter Kontrolle brachte, dürfte er sich selbst gefragt haben (1:0 Tänzer/63.). Beim 2:0 behinderte Emil Dabrowsi seinen Schlussmann, sodass dessen Faustparade flach blieb – aus zwölf Metern setzte erneut Tänzer die Kugel ins SSV-Gehäuse (71.). Zum Ende begehrte der SSV, beispielsweise durch Böttcher (80.), noch einmal auf, aber es blieb bei der verdienten Niederlage.