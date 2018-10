Erkämpfte Freiheit

Simone Weber

Rathenow Zum 3. Oktober, dem Tag der Deutsche Einheit, lädt die Stadt vormittags traditionell zu einem Empfang ein. „Mit der friedlichen Revolution 1989 haben sich die Bürger ihre Freiheit erkämpft und die Chance für die Wiedervereinigung geschaffen“, so Bürgermeister Ronald Seeger (CDU) in der Alten Mühle des Optikparks. „Damit begann ein Aufbruch in ein völlig neues Zeitalter. Wir leben in einem sicheren, demokratischen Staat. Heutzutage muss die Demokratie viel aushalten. Aber sie ist das höchste Gut unserer Gesellschaft.“ Für Seeger überwiegen die richtigen Entscheidungen im Vergleich zu der zahl der Fehler, die seit 1989 gemacht wurden. „Nur wenn alle Menschen mitgenommen werden, kann der soziale Frieden im Land bewahrt werden“, mahnte indes Landesbischof Markus Dröge im ökumenischen Gottesdienst im Berliner Dom im Anschluss an den zentralen Festakt im Roten Rathaus.

Den alle zwei Jahre im Rahmen des Rathenower Empfangs verliehenen Bürgerpreis für engagierte Leute gibt es erst wieder 2019. Die Preisträger des Jahres 2017, die „Stinknormalen Superhelden“ und Rayk Sommer, sind indes für den Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises nominiert. Voten kann man online auf www.deutscher-engagementpreis.de.

Am Nachmittag des 3. Oktober eröffnete Joanna Jambor das Programm zum Finale der diesjährigen Optikparksaison. Das richtig passende Wetter hatte die rbb-Wetterfee allerdings nicht im Gepäck. Wegen einer Sturmwarnung wurde das Programm von der Hauptbühne in den Musikschulsaal der Alten Mühle verlegt. Für die Rockband „Call me later“, die aus Krankheitsgründen abgesagt hatte, spielte die Rathenower Band „Saitensprung“ – unterstützt durch Violinistin Gabriele Knobloch und Pianist Matthias Staiger. Schon traditionell zum Saisonfinale werben die „Sternchen“, das Aushängeschild des Rathenower Carnevals Clubs, mit einem Tanzauftritt für die kommende Saison. Bis zum Beginn dauert es nicht mehr lange. Bekanntlich sind ab 11. November die Narren los.

Zum Auftritt von Mitch Keller kamen viele seiner Fans in den Optikpark, die extra für den Auftritt ihres Stars auch von weiter her anreisten. Susann Bergk aus Leipzig und Susann Friedrich aus Zwickau gehörten zu den textsicheren weiblichen Fans, die auch Kellers selbst geschriebenen Song „Ich schick dir ein Engel“ mitsungen. Der in Teltow lebende Mitch Keller macht schon viele Jahre, bisher als Studiosänger, Musik. Seit drei Jahren steht der Schlagersänger auf der Bühne. Am 1. Juni veröffentlichte Keller sein zweites Studioalbum „20.000 Teile“.

„Der Optikpark hatte in dieser Saison, wie das Land Brandenburg mit rund 30 Tagen über 25 Grad und 25 Tagen über 30 Grad zu kämpfen“, so Elfie Balzer am Ende ihrer letzten Saison als Geschäftsführerin. „Der im vergangenen Jahr zu viel gefalle Regen fehlte in diesem Jahr“, bedauerte sie. Joanna Jambor und Ronald Seeger verabschiedeten Elfie Balzer und Joachim Muus, die seit 2005 für die Optikpark Rathenow GmbH und seit ein paar Jahren als deren Geschäftsführer-Gespann tätig sind. „Wir haben beide eine eigene Familie. In ein so tiefes Loch fallen wir jetzt nicht“, so Muus nach Jambors Anspielung auf ein „altes Ehepaar“. Muus ließ es offen, ob er sich im alsbald beginnenden Ruhestand neuen Tätigkeiten widmen will. Elfie Balzer wird derweil der neuen Geschäftsführerin, die zum 1. Januar in den Job einsteigende Katrin Fredrich, zunächst noch zur Seite stehen. „Ich hoffe auf die weitere Treue der Rathenower Optikparkbesucher und der Gäste aus Nah und Fern“, so Fredrich, die noch das IHK-Regionalcenter in Brandenburg an der Havel leitet.