Barnimer rasen aufs Podest

Konstantin Börner

Schönfeld Traditionell hat der MC Bernauer Schleife am Tag der Deutschen Einheit zum Motocross-Rennen in die MX Arena nach Schönfeld eingeladen. Einige Barnimer konnten gute Platzierungen einfahren.

Nachdem es zuvor wochenlang staubtrocken war, bereitete die Präparierung der Piste die erste Herausforderung. Die wechselnden Wetterbedingungen erschwerten die Situation am Renntag zusätzlich. Das dies jedoch kein Problem für teilweise weitgereisten Starter war, stellten bereits die Teilnehmer der 50 und 65ccm Klasse unter Beweis. Schnellster unter ihnen war der Deutsche Meister Niklas Ohm aus Schwerin.

Doch auch die erfahrenen Piloten, die Ältesten unter ihnen immerhin über 70 Jahre alt, durften an diesem Tag ihr Können unter Beweis stellen. So konnte sich Rolf Schöpfel aus Bernau nach sehenswerten Duellen am Ende zufrieden den Kranz für den Tagesdritten in seiner Wertungsklasse umhängen lassen.

„Im Grunde gleicht Motorradfahren dem Lösen einer Vektorengleichung“, erklärt Altmeister Sven Philipp aus Panketal, der verletzungsbedingt nicht an den Start gehen konnte. „Einfaches Geradeausfahren ist unkompliziert und hat mit Fahrzeugbeherrschung nichts zu tun. Wird das Gelände jedoch rutschig, uneben und erfordert das schnelle Passieren von Kurven, ist die Zahl der wirkenden Vektoren hoch und entsprechend komplex ist die sich ergebende Formel. Aufgabe und Herausforderung des Fahrers ist es, diese schnellstmöglich zu lösen. Insofern hat Motorradfahren sowohl theoretisch als auch praktisch sehr viel mit Physik zu tun“, erklärt er weiter.

Wie dies am besten funktioniert, zeigten in der hubraumoffenen Teamwertung um den Barnim Cup die Paarung André Frank und Markus Neugebauer aus Nauen als Tagessieger. Die favorisierte Paarung Heiko Aerts und Mike von Ahlen (Bernau und Schönow) musste sich trotz großer Erfahrung und vieler Siege bei nationalen und internationalen Wettkämpfen als Zweite zufrieden geben. Ebenfalls freuen durften sich Jens Haberkorn und Dirk Michaelis vom MC Bernauer Schleife über einen achtbaren siebten Platz.

„Ein zentrales Anliegen unseres Vereins ist es, Motorradsport stärker in der Gesellschaft zu verankern. Mit derartigen Veranstaltungen hoffen wir, einen Beitrag dazu leisten zu können. Die zahlreichen Besucher scheinen uns Recht zu geben. Ich möchte den vielen Helfern dieser Veranstaltung ausdrücklich danken, die die fehlenden finanziellen Möglichkeiten unseres Vereins durch hohes persönliches Engagement wettgemacht haben“, resümiert der sichtlich zufriedene Clubchef Dirk Stannek.