Aus Liebe zur Heimatstadt: Mehr Sauberkeit!

Simone Weber

Rathenow Applaus erhielt die Rathenowerin Olga Neumann für ihren Hinweis, Rathenower sollten einmal im Jahr aufgerufen sein, ihre Stadt sauberer zu machen. In der Stadtverordnetenversammlung ergriff die Wahl-Rathenowerin zu diesem Thema das Wort.

Seit elf Jahren wohnt Olga Neumann in der Kreisstadt. Vier Jahre zuvor war die aus dem russischen Omsk stammende Frau nach Deutschland gekommen, wohnte drei Jahre lang in Stendal. „Unsere Stadt ist wunderschön. Ich liebe Rathenow und wohne gerne in in der Stadt“, sagte Olga Neumann. „Aber eins macht mich immer regelrecht traurig: der Dreck und Schmutz in den Straßen und in der Stadt. Da werfen Menschen Verpackungen, Getränkedosen oder Taschentücher einfach da bedenkenlos weg, wo sie gerade gehen und stehen. An anderen Orten wird immer wieder regelmäßig Müll entsorgt. Und ich habe den Eindruck, dass dieser Müll und Dreck in den vergangenen Jahren zugenommen hat.“ Speziell sind es die unzähligen Zigarettenkippen, die überall herumliegen. „Warum gehen die Menschen so mit ihrer Stadt um, in der sie leben?“ Olga Neumann möchte die Rathenower zu mehr Eigenverantwortung aufrufen.

Jeder Rathenower solle ein, zwei Stunden ein „Stück Stadt“ in der Nähe seines Grundstücks säubern, so ihre Idee. Dafür erhielt die Rathenowerin spontan viel Applaus durch die Abgeordneten und die Zuhörer im Saal. Bürgermeister Ronald Seeger (CDU) machte deutlich, dass er dieses Thema ernst nehme und verwies darauf, dass das zuständige Amt die öffentlichen Grünflächen gut pflegen ließe und die Idee eines jährlichen Frühjahrsputzes nicht neu sei. Die Beteiligung der Rathenower bei früheren Aktionen sei aber nicht besonders hoch gewesen und die Idee so nicht nachhaltig.

„Es gibt durchaus Aktionen, wie die regelmäßige Beseitigung von Graffiti an Stromkästen in der Stadt, an der auch Rathenower Abgeordnete beteiligt sind“, so der Stadtverordnete Daniel Golze (Die Linke). „Andere Aktionen wie der regelmäßige Frühjahrsputz der Rathenower Stinknormalen Superhelden am Körgraben müssten noch bekannter gemacht werden.“

Vor einigen Monaten starteten die „Superhelden” über die sozialen Netzwerke die Aktion „5thingsclear“, bei der die online Nominierten fünf Stücke Müll in der Stadt aufheben, ordnungsgemäß entsorgen und dies mittels hochgeladenem Foto dokumentieren sollen.

Zum Abschlussfest der Interkulturellen Woche am vergangenen Samstag ließen die Superhelden, bildlich sehr deutlich, mit eingesammelten Zigarettenstummel die Besucher abstimmen, ob es im öffentlichen Raum der Stadt genügend Mülleimer gibt. Die Antwort der deutlichen Mehrheit lautete: „Nein!“

„Stört die Bürger der viele Dreck nicht selbst? Einige Rathenower habe ich direkt auf dieses Thema angesprochen“, erzählte Olga Neumann. „Einige stimmten zu, bei anderen stieß ich mit meinem Anliegen auf Unverständnis, und sie meinten, dass sie dafür doch Steuern und Gebühren zahlen würden.“

Zu diesem Themenbündel gehören auch die Ecken in Rathenow, an denen immer wieder Haus- und Gewerbemüll abgelagert wird. Dieser muss regelmäßig teuer – mit den Steuergeldern aller Rathenower – ordnungsgemäß entsorgt werden.