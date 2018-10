Gemischtes Doppel

Marco Marschall

Eberswalde Sie sehen ein bisschen aus wie abgemagerte Mainzelmännchen, die Figuren auf den Plakaten im Haus 4 des Stadtcampus der Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNE). Immer zwei pro Druck, immer fassen sie einander an den Händen und immer sind sie ein wenig unterschiedlich. Zwei Frauen, zwei Männer, Mann und Frau, mit gleicher oder unterschiedlicher Hautfarbe.

Es geht um Themen wie Religion, Homosexualität, Behinderung und Ethnie und darum, dass letztlich alle miteinander auskommen. Die unterschiedlichsten Paarungen sind denkbar. Die Botschaft ist nicht sonderlich kompliziert: die Ausstellung spricht sich für Vielfalt und gegen Diskriminierung aus. „Hass bringt Dir nix“ ist der Slogan. Mindestens vier Wochen sollen die zwölf Figurengruppen im Flur des Gebäudes zu sehen sein.

Gefördert wird das Ganze durch das Land Brandenburg, die Stadt Potsdam und durch private Spenden. Entwickelt hat die Ausstellung der Katte-Verein aus der Landeshauptstadt. „Die Ausstellung möchte deutlich machen, dass alle Menschen, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung und Identität, Herkunft und Hautfarbe, eigene Persönlichkeiten sind und gleiche Rechte haben“, sagt Dörte Beyer, Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsbeauftragte an der HNE. Zur Eröffnung berichtet sie, wie ihr das Thema der Ausstellung in der vergangenen Woche immer wieder begegnet ist – auch in Form einer HNE-Studentin, die in Eberswalde rassistisch beleidigt wurde. Ausstellungen wie diese würden helfen, ein Zeichen zu setzen.

Dass Hochschulen und Universitäten vom Problem nicht ausgenommen sind, belegt eine Studie im Auftrag des Landes. 18 Prozent der Homosexuellen in Brandenburg fühlten sich demnach an diesen Institutionen diskriminiert.

Weil er schwul ist, musste auch der grafische Vater der Ausstellung fliehen. Der indonesische Künstler Dan Herikas kam im Alter von 20 Jahren zum Katte-Verein, der mit Opfern von Diskriminierung und Mobbing zusammenarbeitet. Wie Jirka Witschak vom Verein erzählt, würden Homosexuelle in Indonesien öffentlich ausgepeitscht werden. Der Katte-Verein bot Dan Herikas eine Plattform für seine Manga-Kunst, die sich nun in den zwölf Paarungen der Plakate wiederfindet. Es sind genau zwölf, weil sich das Projekt auf Artikel 12 der Landesverfassung zum Thema Gleichheit bezieht. Auf der Rückseite von Flyern, die die Plakate im Miniaturformat zeigen, sind Teile dieser Landeverfassung abgedruckt. Außerdem wurde ein Memorie-Spiel mit den Motiven entwickelt. Eine Chance, Kindern das Thema näherzubringen. „Oder für Studenten, wenn die sich in der Vorlesung langweilen“, sagt Jirka Witschak.