Bestnote in der Qualität

Stellen sich den Senioren vor: Neu eingestellte Kräfte in der Pflege sind Robert Dabek, Sara Kreckow, Kristin Stolzenburg, Daniela Thiele und Michael Berndt. Sie erhalten Beifall von den Senioren. © Foto: Eva-Martina Weyer

Große Kaffeetafel in der Stephanskirche: Pfarrer Hilmar Warnkross am Altar freut sich, dass etwa 70 von der Diakonie betreute Senioren und ihre Angehörigen zum Herbstfest gekommen waren. © Foto: Eva-Martina Weyer

Eva-Martina Weyer

Gartz (MOZ) Einmal im Jahr herrscht Lampenfieber in der Sozialstation Gartz der Diakonie. Dann kommt der Medizinische Dienst und führt eine Qualitätsprüfung durch. Bei der diesjährigen Prüfung gab es die Note 1,0. Das hat Ute Schulz, Leiterin der Sozialstation, den Betreuten während des alljährlichen Herbstfestes mitgeteilt.

Pfarrer Hilmar Warnkross freute sich über die rege Teilnahme der Senioren. Sie werden von der Diakonie-Sozialstation betreut und einmal im Jahr zum Herbstfest eingeladen. Das Interesse ist immer so stark, dass dafür das Kirchenschiff gebucht wird. „Die Diakonie schafft es mühelos, diese Kirche mit Leben und mit Menschen zu füllen. Das gelingt mir nicht immer so“, scherzte Warnkross und meinte es ernst.

Der Gartzer Bürgermeister Burkhard Fleischmann blickte zurück: „Die Diakonie gibt es seit 26 Jahren in Gartz. Sie ist zu einem richtig großen Unternehmen und wichtigen Arbeitgeber geworden.“ Im April 1992 ist die Sozialstation gegründet worden. Neun Mitarbeiter waren damals dabei, heute sind es 34, weil der Bedarf immer größer geworden ist. Die Mitarbeiter sind unter anderem Pflegekräfte und Pflegefachkräfte, die in die Häuser und Wohnungen von Senioren und Kranken fahren und sie dort versorgen. So bleibt den Betreuten ein Heim- oder Krankenhausaufenthalt erspart.

Das Niveau der Betreuung wird vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen kontrolliert. Jedes Jahr unterzieht sich die Sozialstation einer Qualitätsprüfung. Auch in diesem Jahr gab es erneut die Bestnote 1,0. Einen Tag vor der Prüfung erfährt die Leiterin der Sozialstation Ute Schulz per Fax, dass die Prüfer kommen. „Stichprobenartig werden zwölf unserer Klienten geprüft, wie wir bei ihnen die Pflege leisten. Die Klienten werden zu ihrer Zufriedenheit befragt. Unsere Dienst- und Tourenpläne werden kontrolliert sowie die Medi-­kamentenpflege und Kassenabrechnungen“, gibt Ute Schulz einen Einblick in die Prüfung.

Ilse Laps aus Radekow mit ihren 87 Jahren genießt die Atmosphäre an der Kaffeetafel in der Kirche und erzählt: „Einmal pro Woche kommt Renata Fenske von der Diakonie zu mir. Ich habe Vertrauen zu ihr.“

Ebenfalls an der Kaffeetafel sitzt Marie Peter aus Casekow. Die 86-Jährige hat immer schwer gearbeitet, unter anderem als Raumpflegerin in der Schule. „Ich habe ein schlimmes Bein. Meine Ärztin hat die Pflege angeordnet. Das war die richtige Entscheidung“, sagt Marie Peter, die seit drei Monaten von der Sozialstation betreut wird. Ihr Mann Siegfried hat sie zum Herbstfest begleitet und erzählt: „Die Schwestern der Diakonie geben sich Mühe, pünktlich zu sein. Das ist nicht einfach, weil sie so viel zu tun haben. Ihre Autos sind morgens die ersten, die durchs Dorf fahren.“

Am Freitag hat in der Tagespflege der Diakonie ein Tag der offenen Tür stattgefunden. Die Tagespflege arbeitet im gleichen Haus wie die Sozialstation.