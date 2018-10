Maschen und Tricks der Betrüger

MOZ

Eisenhüttenstadt (Patrizia Czajor) Gnadenlos nutzen Betrüger die Hilfsbereitschaft älterer Menschen aus. Im Landkreis Oder-Spree wurden im vergangenen Jahr 29 Fälle des sogenannten Enkeltricks zur Anzeige gebracht. In acht Fällen wurden Senioren um Erspartes gebracht.

„Hallo Oma, ich bin’s dein Enkel.“ Mit diesem harmlosen Satz fängt alles an und bevor sich das Opfer versieht, hat es einem Komplizen des vermeintlichen Enkels bereits einen Geldumschlag überreicht. Anhand eines Videos demonstrierte Burkhard Lehmann, Präventionsbeauftragter der Polizeiinspektion Oder-Spree, im Stadtteilbüro „offis“ den Gästen der Informationsveranstaltung „Achtung, falscher Enkel!“, wie ein Enkeltrick ablaufen kann. Der Betrüger täuscht dem Opfer eine Notlage vor – etwa einen Unfall oder eine notwendige Vorauszahlung für den Kauf eines Hauses. Damit Senioren bei der Stimme auf der anderen Leitung nicht misstrauisch werden, wird auf eine Erkältung oder schlechten Empfang hingewiesen.

Mit dieser Masche sind nach Angaben des Präventionsbeauftragten im vergangenen Jahr im Landkreis Oder-Spree rund 76 000 Euro erbeutet worden. 29 Fälle sind 2017 zur Anzeige gebracht worden, bei acht Personen sind die Kriminellen laut Burkhard Lehmann mit der Masche erfolgreich gewesen. Betroffen sind meist ältere Menschen, deren Nummern die Täter in Telefonbüchern fänden. Sie hielten sich dabei an altmodische Namen, erläuterte Burkhard Lehmann. Besonders traurig findet der Beamte, dass Senioren so um das Ersparte gebracht würden: „Bei jeder Tat erbeuten die Betrüger zirka 12 000 Euro.“

Die Kriminellen seien nicht nur Einzeltäter, sondern auch Banden – zum Teil aus dem Ausland, führt der Beamte aus. Vor Ort arbeiteten sie mit Komplizen, die das Geld abholten. In Polen habe die Polizei etwa so eine Telefonzentrale hochgezogen, erzählte der Polizist. Eine wichtige Schnittstelle zur Aufklärung der Taten ist laut Burkhard Lehmann das Gemeinsame Zentrum der Deutsch-Polnischen Polizei- und Zollzusammenarbeit in Swiecko. „Hier bekommen wir schnell Hilfe von der polnischen Polizei.“

Wichtig sei auch die Sensibilisierung älterer Menschen. Im „offis“ machte der Präventionsbeauftragte auf potenzielle Gefahrensituationen aufmerksam. Dort war glücklicherweise noch niemand dem Trick zum Opfer gefallen. Doch die Aufklärung darüber fänden sie sehr wichtig, sagten zwei Zuhörerinnen. Ihnen erläuterte Burkhard Lehmann nicht nur, wie Täter beim Enkeltrick, sondern auch bei Haustürgeschäften vorgehen. Auch hier gehören häufig Rentner zu den Opfern.

Der Beamte empfahl, unter keinen Umständen Fremde ins Haus zu lassen. Des Weiteren sollte man versuchen, über Sprechanlagen zu kommunizieren oder einen Sperrbügel zu aktivieren. „Damit Situationen nicht so auf einen einstürzen“, meinte er. Am Telefon sollten keine Geschäfte abgeschlossen oder Details zu familiären Verhältnissen herausgegeben werden, sagte er. Und beim Enkeltrick sollte zunächst einmal der richtige Enkel angerufen werden. Generell sei ein gewisses Maß an Misstrauen notwendig. „Auch wenn das nicht bedeutet, dass sie nicht mehr helfen sollen“, betonte er. Mittlerweile schulen die Polizisten auch Bankangestellte, damit Senioren beim Abgeben hoher Geldsummen ins Zweifeln kommen.

Informationen unter www.pfiffige-senioren.de