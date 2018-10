Schule soll in Gemeindehand

Bettina Winkler

Rauen (MOZ) Neue Weichen für die Zukunft der Rauener Schule in eigener Trägerschaft hat der Gemeinderat gestellt. Zudem wurde ein Rechtsbeistand für die Gemeinde in der Klage des bisherigen Schulbetreibers Jusev gegen die Kündigung der Nutzungsvereinbarung beim Landgericht verpflichtet.

„Ein Aus für unsere Schule wäre ein Supergau, den keiner will“, sagte Bürgermeister Sven Sprunghofer am Donnerstagabend bei der Sitzung des Gemeinderates. Mit diesen Worten beendete er die Diskussion um den Schulstandort und das weitere Prozedere. Im Juni hat die Mehrheit (7 Ja-Stimmen/ 5 Nein) der Rauener Gemeindevertreter beschlossen – von den massiven Protesten der Eltern unbeeindruckt – die Nutzungsvereinbarung mit dem bisherigen Träger Jusev für die örtliche Grundschule zum Schuljahr 2019/2020 zu kündigen.

Jusev hat daraufhin eine Klage beim Landgericht Frankfurt eingereicht. Der Gemeinderat musste jetzt schnell reagieren und fasste den einstimmigen Beschluss die Kanzlei Weiner&Flügel als Rechtsbeistand mit der Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde zu beauftragen. Zudem wurde per mehrheitlichen Beschluss (8/1/2) das Amt Spreenhagen beauftragt, zum frühestmöglichen Zeitpunkt einen Antrag zur Gründung einer Grundschule in der Trägerschaft der Gemeinde Rauen zu stellen. „Frühestmöglich heißt, wenn wir nach dem Rechtsstreit das Schulgebäude wieder zurück haben“, erläutert Sven Sprunghofer.

Amtsdirektor Joachim Schröder verwies auf rechtliche Rahmenbedingungen laut Brandenburger Schulgesetz, das eine Mindestzügigkeit in der Sekundarstufe 1 mit 23 Schülern pro Klasse für wenigstens fünf Jahre fordert. Das kann Rauen nicht allein mit Kindern aus dem Ort gewährleisten. „Wir müssten mit der Stadt Fürstenwalde eine Vereinbarung schließen, dass sie an Rauen angrenzende Straßenzüge von ihrem Schulbezirk abgibt. Dazu laufen bereits Gespräche mit den Verantwortlichen in der Stadtverwaltung“, so Sprunghofer.

Auf die Frage, mit welchen Kosten die Gemeinde als Schulträger rechnet, sagte Sprunghofer: „Mit erheblichen“. Aber es könnten auch Synergieeffekte mit der Kita entstehen. Fakt ist: Der Rechtsstreit kann sich monatelang hinziehen, damit auch der Trägerwechsel. Ein Neustart im nächsten Schuljahr ist eher unwahrscheinlich.