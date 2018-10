Jeder zweite Radfahrer fährt falsch

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Eine Polizeikontrolle an der Kreuzung Lindenallee/Bahnhofstraße hat erstaunlich viele Verstöße von Radfahrern festgestellt. Die Polizei wollte auf die Gefahren durch abbiegende Autos und Lastwagen hinweisen – tatsächlich erwiesen sich viele Radfahrer als Unfallrisiko.

Wenn ein Lkw-Fahrer beim Abbiegen ein Fahrrad im Straßenverkehr übersieht, hat der Radfahrer meist keine Chance. Kollidieren Radfahrer und Auto, gibt es meist nur einen Verletzten – den Zweiradfahrer. Gefühlt sind also oft die Kraftfahrer Schuld. Die Polizei hat am Donnerstag eine landesweite Aktion zum Thema Abbiegen gestartet. Die Beamten informierten dabei über die Gefahrensituationen für Radfahrer und Fußgänger durch abbiegende Autofahrer und Lastwagen.

Am Freitag kontrollierten dann Beamte in Schwedt an der vielbefahrenen Kreuzung Lindenallee/Bahnhofstraße. Sie ist ein Unfallschwerpunkt in der Stadt – 2017 krachte es allein dort zehnmal, im ersten Halbjahr 2018 schon wieder dreimal.

Hauptkommissar Daniel Steinmetz und seine Kollegen haben diesmal die Verwarnformulare im Wagen gelassen. „Wir sind hier, um mit möglichst vielen Fußgängern und Radfahrern ins Gespräch zu kommen, um sie für das Thema zu sensibilisieren. Die Kreuzung ist stark befahren, viele Schwedter überqueren sie. Wir beraten und weisen sie auf Fehlverhalten hin“, erklärt der Polizeibeamte.

Schon nach wenigen Minuten fiel auf, wie viel vor allem Radfahrer dabei falsch machen. Zigfach müssen die Beamten Radfahrer anhalten, die verbotenerweise auf dem Fußgängerüberweg fahren. Sie müssten dort schieben oder den Radweg nutzen. Eine Radfahrerin dankt für die Belehrung. Andere sind weniger einsichtig, fahren sogar Ausweichmanöver, um sich der Kontrolle zu entziehen, ein Radfahrer versteht offensichtlich gar nicht, was die Polizei von ihm will. Er schiebt sein Rad bis zur nächsten Fußgängerampel und fährt erneut verbotenerweise über die Straße. Die Beamten beobachten Radfahrer, die vom Überweg der Fußgängerampel schräg auf die Straße einbiegen, die bei roter Fußgängerampel die Nebenstraße überqueren, die auf dem Gehweg fahren. Die wenigsten überqueren die Lindenallee wegen des fehlenden Radwegs in der Bahnhofstraße vorschriftsmäßig auf der Fahrbahn.

Ein Radfahrer schoss den Vogel ab: Er fuhr verkehrswidrig an der Fußgängerampel über die Lindenallee, schaute dabei auf sein Handy, überquerte Gehweg und die rote Fußgängerampel der Bahnhofstraße und begann während der Fahrt zu telefonieren. „Hinterher rennen können wir ihm jetzt nicht“, sagt Polizeihauptmeisterin Renate Utech. Sie kommt zu der traurigen Einschätzung: „Wir müssen leider feststellen, dass jeder zweite Fahrradfahrer falsch fährt.“

Monika Krüger vom Ordnungsamt der Stadt begleitete die Aktion. „Hier hat es oft gekracht, auch mit Radfahrern. Die Stadt hat das Interesse, der Unfallhäufung zu begegnen. Wir haben 2016 eine Prüfung durch den Landesbetrieb Straßenwesen beantragt, aber noch immer keine Antwort“, erklärte sie. Mehrere Fußgänger bitten sie an diesem Tag, die Rotphase der Fußgängerampel zu verlängern. Sie reiche nicht aus, um es über die Lindenallee zu schaffen.