Diskussion zum Frauenbild in der DDR

Frankfurt (Oder) Waren Frauen in der DDR wirklich gleichberechtigt oder bestand die Gleichberechtigung lediglich auf dem Papier? Berufstätigkeit, Kind, Familie, erfüllte Partnerschaft, Selbstverwirklichung – waren das nicht ein paar Bälle zu viel, mit denen Frauen täglich jonglieren mussten? Am Spannungsverhältnis Berufstätigkeit und Kinderbetreuung scheiden sich bis heute die Geister. In Intervallen kocht das Thema hoch und damit auch die Emotionen: Kritik am Frauenprogramm der DDR mündet oft in undifferenzierte Verteidigung. Geht es gar um Kinder, stehen sich noch zusätzlich Ost und West gegenüber. Und wo blieben die Männer?

Wie Frauen in der DDR versuchten, ihren vielfältigen Belastungen gerecht zu werden, schildert der Film „Wenn Mutti früh zur Arbeit geht“ von Freya Klier und ihrer Tochter Nadja Klier. Dafür haben die beiden Filmemacherinnen Frauen aus verschiedenen DDR-Generationen, aus Stadt und Land, um ihre Erinnerungen gebeten, originale Ausschnitte aus dem DDR-Fernsehen einbezogen und Interviews mit Experten geführt.

Der Film wird am Mittwoch um 18 Uhr in der Stadt- und Regionalbibliothek (Bischofstraße 17) gezeigt. Im Anschluss besteht Gelegenheit mit Freya Klier ins Gespräch zu kommen. Der Eintritt ist frei.