Bahnübergang wird vier Tage lang gesperrt

Uwe Spranger

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Wegen Bauarbeiten am Bahnübergang Bahnhof-/Linden-/Bruchmühler Straße zwischen Petershagen-Eggersdorf und Fredersdorf-Vogelsdorf ist der Übergang vom kommenden Freitag ab 7 Uhr bis zum darauf folgenden Dienstag, ebenfalls 7 Uhr, für Kraftfahrzeuge sowie Fußgänger- und Fahrradverkehr komplett gesperrt. Das hat die Deutsche Bahn angekündigt. Nach Angaben des Verkehrsunternehmens werden Gleisbauarbeiten insbesondere am Gütergleis Richtung Rüdersdorf, aber auch „Bodenverbesserungsarbeiten“ ausgeführt. Darüber hinaus würden Platten an und zwischen den Gleisen erneuert und Straßenanpassungsarbeiten vorgenommen, hieß es. Zum Einsatz kämen neben Gleisbaumaschinen, Radlader, Bagger und Laster und Beeinträchtigungen seien nicht gänzlich auszuschließen.

Fußgänger und Radfahrer werden gebeten, die Fußgängerüberführung am S-Bahnhof Fredersdorf zu nutzen. Kraftfahrer sollen den Umweg über den S-Bahnhof Petershagen nehmen. Fredersdorf-Vogelsdorf hatte laut Bürgermeister Thomas Krieger bei der Anhörung im Vorfeld interveniert und um Verschiebung gebeten, weil zwar inzwischen der Bahnübergang Platanenstraße/Lindenallee wieder geöffnet, aber der Straßenbau in der Lindenallee noch nicht abgeschlossen und die Bahnhofstraße Einbahnstraße in Richtung S-Bahnhof ist. Die Gemeinde habe allerdings kein Gehör gefunden, sagte er. Zumindest waren zunächst für diesen Herbst angekündigte länger andauernde Umbauarbeiten auf 2019 verschoben worden.