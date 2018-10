Müllroser Heimatwissen im Doppelpack

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Wussten Sie, dass dem VEB Mühlenwerke Müllrose zwischen 1963 und 1990 in jedem Jahr der Titel „Betrieb der ausgezeichneten Qualitätsarbeit“ verliehen worden ist? Dass die Mühle genauso wie die Schlaube schriftlich erwähnt wird in der im Jahr 1275 erstellten Bestätigungsurkunde der Stadt Müllrose, dem ältesten bekannten Dokument der Stadt Müllrose? Oder dass der Große Müllroser See insgesamt 4,34 Millionen Kubikmeter Wasser enthält? Das und noch viel mehr Interessantes erfahren Spaziergänger, die sich auf der Müllroser Seepromenade einmal die neue Informationstafel, die nahe dem Wasserrad aufgestellt worden ist, ansehen.

Oder besser gesagt: die beiden Informationstafeln. Denn die neue Tafel ist eigentlich eine doppelte. Wer vor ihr steht und in Richtung See blickt, der wird ausführlich über den Großen Müllroser See und das 27,3 Kilometer lange Flüsschen Schlaube informiert. Wer sich auf die andere Seite stellt und auf die roten Ziegelwände der Mühle schaut, erfährt viel Wissenswertes über die Historie und Gegenwart der Mühle und der Oderland Mühlenwerke Müllrose GmbH & Co. KG, des ältesten wirtschaftlichen Unternehmens im Erholungsort.

Die Zwillings-Infotafel ist erst kürzlich an der Nordspitze des Großen Müllroser Sees aufgestellt worden. Finanziert worden ist sie durch die Stadt Müllrose. Der Stadtverordnete Ingomar Friebel (SPD), einst Bürgermeister der Stadt, hatte die Anschaffung des neuen Aufstellers angeregt und initiiert. Die beiden großen Tafeln, die über den See und die Schlaube sowie über die Mühle informieren, sind dann vom Haus des Gastes in Auftrag gegeben worden.

Für die Zusammenstellung der Informationen sind mehrere Quellen zu Rate gezogen worden. Das Heimatmuseum half mit seinen Recherchen. Viel Wissenswertes wurde in diversen Büchern gefunden. Zu diesen gehören „Müllrose – Aus den Schicksalsjahren und Kämpfen einer märkischen Landstadt“ von Hermann Trebbin und die Chronik „750 Jahre Stadt Müllrose“. Gestaltet und produziert worden sind die Tafeln durch die Nowka + Forster GmbH in Müllrose.

Und wenn Sie jetzt wissen möchten, wann und wo die Müllroser Mühle auf einer Weltausstellung mit einer Goldmedaille ausgezeichnet worden ist, dann nutzen Sie das Wochenende doch für einen Spaziergang zu der neuen Infotafel.(gro)