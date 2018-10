Schokoladen-Aktion startet wieder

Jörg Kühl

Lieberose Der Ferienaustausch, als bis zu 30 Gastkinder aus Weißrussland ihren Sommer im Spreewald verbracht haben, ist zwar vorbei. Doch die Arbeit und das Engagement des „Lübbener Kinderhilfsvereins für Tschernobyl“ sind damit nicht geendet. Die vielen Helfer aus Lübben und Umgebung planen schon die nächste Aktion.

Erst im September dieses Jahres hatten die Vereinsmitglieder maßgeschneiderte Rollstühle an zwei behinderte Jugendliche aus Tschernobyl übergeben können, die vom Lübbener Sanitätshaus Steffan zur Verfügung gestellt wurden. Auch die Rehaklinik beteiligte sich an der Betreuung während der Sommerferien. „Dafür sind wir unendlich dankbar“, betont Brigida Melzer, die Ehrenvorsitzende des Kinderhilfsvereins. Nun wartet bereits das nächste Geschenk. Denn am 10. November werden Vereinsvertreter wieder wie jedes Jahr nach Weißrussland fahren, um den Kindern dort mit dem Schokoladentransport das Jahresende zu versüßen. „Wir haben dafür schon mal bis zu 5000 Tafeln Schokolade zusammenbekommen“, sagt Melzer.

Damit es wieder ähnlich viele Schokoladenprodukte oder auch Kuscheltiere werden, beginnt der Verein ab dem 17. Oktober mit der Sammlung. An verschiedenen Terminen und in verschiedenen Städten können Spenden abgegeben werden. „Auch über finanzielle Unterstützung würden wir uns freuen, da wir die Transportkosten selber tragen“, sagt Melzer.

Der „Lübbener Kinderhilfsverein für Tschernobyl“ will zum Schokoladentransport auch Kitas und Schulen mit ins Boot holen. Melzer: „Unsere Kinder haben dabei die Möglichkeit, auch mal zu teilen. Ich finde, das ist eine sehr wertvolle Erfahrung auch für unsere Kinder“, nennt sie einen pädagogischen Aspekt.

Die Schokoaktion organisiert der Verein schon seit 2006. Von Anbeginn sind auch zahlreiche Lieberoser Bürger an der Hilfsaktion beteiligt. Zu ihnen gehören das Ehepaar Gudrun und Peter Kotzan sowie die Lieberoser Bürgermeisterin Kerstin Michelchen. Kotzans bieten ihre Privatadresse in der Cottbuser Straße 39 (Tel. 033671 2511), Kerstin Michelchen ihren Blumenladen am Markt als Sammelstelle für die Sachspenden an. Entgegengenommen werden Schokolade, warme Stricksachen und Kuscheltiere für die bedürftigen Kinder.

Der „Lübbener Kinderhilfsverein für Tschernobyl“ braucht Unterstützung. Über folgende Bankverbindung kann gespendet werden: Mittelbrandenburgische Sparkasse, IBAN: DE45160500001000783568, BIC: WELADED1PMB, Kennwort: Kinderhilfe Tschernobyl