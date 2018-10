Tamar Landau spricht über ihr Kindheits-Schicksal im KZ

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Mit energischen kleinen Schritten, die rechte Hand auf einen Stock gestützt, läuft Tamar Landau am Donnerstag über den Flur des Puschkin-Gymnasiums in Richtung Aula und damit auch ihrer eigenen Geschichte entgegen. Die 87-jährige Holocaust-Überlebende will Elftklässlern ihr Schicksal nahe bringen, das stellvertretend für das von Millionen Juden steht.

Zu dem Zeitpunkt, als Tamar Landau die Aula betritt, steht Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gerade in der Jerusalemer Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Man merkt es der Jüdin an, dass ihr solche Staatsbesuche aus Deutschland wichtig sind. Genauso, wie es ihr wichtig ist, sich in Israel auf deutschen Sendern über Politik zu informieren.

Eine Form von Politik ist es auch, wenn sie vor deutschen Schülern spricht. Anhand ihres Schicksals will sie erinnern, mahnen und auch die Hand zur Versöhnung reichen. Sofern die Deutschen dazu bereit sind. Dass es auch andere gibt, hat sie jüngst in einer Dokumentation gesehen. Bei einer Umfrage zum Umgang mit dem Holocaust habe ein Deutscher geantwortet: „Das bringt mich zum Kotzen.“ Landau fast ihre Gefühle dazu in vier kurze Worte: „Ich war ziemlich traurig.“

Es sind nicht die Grausamkeiten eines jeden einzelnen Tages im Konzentrationslager, mit denen die alte Dame schockieren will. „Nach der Kristallnacht 1938 sind wir über die Grenze nach Polen geschickt worden. Und dann gingen wir in ein Ghetto.“ In solchen Sätzen stecken Hunderte von Demütigungen und Erniedrigungen, die Tamar Landau verschweigt. Weil jede für sich grausam war, aber doch kaum zählte im Angesicht der größten Katastrophe, die die Familie traf: „An einem Tag sagte mir mein Vater, dass es eine Aktion gegeben hat.“ Damit wurde das willkürliche Ergreifen von Juden auf den Straßen des Ghettos bezeichnet. Menschen wurden auf Lastwagen geladen und in die Gaskammern gefahren. „Bei der Aktion wurden meine Mutter und meine beiden Geschwister nach Auschwitz geschickt“, packt die Überlebende das Unfassbare in einen Satz.

Dass sie überlebte, entschied sich in Sekunden. Auf der Selektierrampe in einem Durchgangslager bei Auschwitz rief ihre Cousine dem elfjährigen Mädchen zu: „Du bist doch schon 15, du kannst arbeiten. Komm in diese Schlange!“ Tamar – damals noch Berta heißend – kam in ein Arbeitslager an der Oder. Und dann folgt wieder einer dieser so einfach gesprochenen, aber Unfassbares beinhaltenden Sätze: „Das war kein Vergnügen. Aber ich war am Leben.“

Zwei Monate vor Kriegsende landete Tamar in einem Viehwaggon im KZ Bergen-Belsen. „Keine Baracken. Sümpfe, Läuse und lauter Krankheiten“, so hat sie das Lager in Erinnerung behalten. Am Tag der Befreiung des KZ starb die Cousine, die mit ihrem Ruf Tamar das Leben gerettet hatte. Vom Roten Kreuz nach Schweden gebracht zu werden, weigerte sie sich: „Ich gehe nicht. Meine Eltern hatten doch gesagt, dass wir uns nach dem Krieg in Deutschland treffen.“ Nach diesem Krieg gab es niemanden mehr, den Tamar hätte treffen können.

Ihr neues Leben baute sie sich in Israel auf. Über die an Grausamkeit nicht beschreibbaren Jahre in Deutschland wurde nicht geredet, die deutsche Sprache vergessen. Es waren vor allem ihre Enkel, die dieses Schweigen brachen, indem sie nach dem Schicksal der Familie fragten. Dr. Dana Landau, die ihre Großmutter nach Hennigsdorf begleitet hat, berichtet von der ersten Reise nach Deutschland, von der Suche nach Spuren, die die Verwandten hinterlassen hatten: „Das hat für uns als Familie etwas geöffnet. Ich hatte in meinem Umfeld in Israel gar nicht realisiert, dass meine Familiengeschichte eine ungewöhnliche ist.“ Zu viele ihrer Mitschüler bewegten ähnliche Schicksale.

Mit einem so einfach zu sagenden, aber so schwierig zu bewerkstelligenden Wunsch verabschiedet sich die Jüdin von den deutschen Schülern: „Und die Welt soll besser werden.“