30.000 Ausleihen pro Jahr

Egbert Neubauer

Brieselang Eine Station des Landrats auf seiner Informationstour durch Brieselang war die Gemeindebibliothek in der Wustermarker Allee 1. Leiterin Anja Rodes begrüßte die Gäste und stand Rede und Antwort. Die Bibliothek hat gegenwärtig circa siebenhundert eingeschriebene Leser, die Nutzung ist für die Leser bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres kostenfrei. Erwachsene zahlen neun Euro und der Preis für eine Partnerkarte (Ehe/Paare) beträgt vierzehn Euro im Jahr für die Nutzung und Ausleihe.

Die Leitung der Bibliothek legt den Schwerpunkt auf die Kinder- und Jugendliteratur, hierfür steht, neben den vielen tollen Kinderbüchern auch eine gute Auswahl an Sachbüchern zur Verfügung. Natürlich liegen auch Hörbücher, DVDs, e-Books und andere Medien zur Ausleihe bereit. Mit circa 13.000 Büchern/Medien ist der Bestand der Gemeindebibliothek gut. 30.000 Ausleihen gibt es pro Jahr. Die Stammleser kommen aus dem Kinder- und Jugendbereich, aber auch der Erwachsenenbereich gehört dazu. „Übrigens ist die älteste Leserin bereits über neunzig Jahre alt“, betonte Anja Rodes.

Der Medienbestand wird fortlaufend aktualisiert, dass erfordert eine stetige Bereitstellung von Mitteln. „Neben dem Etat der Gemeinde steuert der Förderverein ebenfalls etwas bei und dazu kommen noch Spenden“, war von Anja Rodes zu erfahren. „Eine besondere Form der Spende, ist die der Bücherpaten – diese kaufen nach den Buchwünschen der Kinder ein ganz bestimmtes Buch und helfen so, einen gut sortierten Medienbestand zu erhalten.“ Diese Methode gefiel dem Landrat. Durch den Kauf des Buches „Wieso, weshalb warum: Deutschland“ wurde Roger Lewandowski sofort Buchpate der Gemeindebibliothek Brieselang.

„Es wird immer nach Wegen gesucht, um Kosten zu sparen“, erklärte Anja Rodes, „zum Beispiel die Bücherkisten haben mein Mann und ich aus IKEA-Regalen und Materialien aus dem Baumarkt selbst angefertigt“. Der Leiterin war bei der Führung durch den Bestand die Freude und Stolz auf das Erreichte anzumerken. Noch mehr leuchteten die Augen als die Rede darauf kam, am Jahresende in die neuen Räume im Bürgerhaus einziehen zu können. „Dann können wir endlich auch in unseren Räumen Veranstaltungen durchführen und Kinder zu uns in die Bibliothek einladen“, war freudig zu hören.

Der Bürgermeister ergänzte, „gemeinsam haben wir die Bibliothek vor dem großen Sterben in den neunziger Jahren bewahrt und jetzt kann die Gemeinde sogar ein neues Domizil für die Bibliothek bereitstellen – dass ist nicht selbstverständlich.“