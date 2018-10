Torpfeiler nun in Ziegelrosa

Jan-Henrik Hnida

Schöneiche (MOZ) Nach anderthalb Monaten Säubern, Verputzen, Anstreichen und Ersetzen sind die historischen Torpfeiler an der ehemaligen Schlosskirche nun fast fertig. Auffällig sind die rosa Farbe und die beiden Vasen auf der Sandsteinabdeckung.

„Sie sind so gut wie fertig“, sagt Wika Barsch vom Bauamt. Zusammen mit Architekt Gerd Brüne begutachtet sie vor Ort die Pfeiler. Schaute Sparziergänger zuvor nacktes Gestein an, so fällt nun der helle, einheitliche Anstrich ins Auge. „Ziegelrosa“, sagt Barsch. Schnell zieht der Architekt noch die letzten Reste der Schutzfolie von den gusseisernen Torangeln.

Ganz oben thronen die schwarzen Vasen, die bis dato die Heimatfreunde im Fachwerkspeicher ausstellten. „Anhand von Fotos konnten wir den ‚Fußabdruck‘ der Vasen erkennen“, informiert der Architekt. Ebenso wurden mehrere Sandsteinabdeckungen an der Mauerseite erneuert. Oben empfahl die Denkmalpflege einen „Egalisierungsanstrich“, der die Schäden weiterhin sichtbar lassen soll, bei gleichzeitigem Erhalt des Zustands – eine Art Schutz. Auch die Bruchseiten an den Seiten der Torpfeiler sind unbehandelt und zeigen vergangene „Narben“. Der Wandel solle sichtbar sein.

Von den zirka 15 000 Euro Baukosten stammen über 3000 aus Fördermitteln vom Denkmalamt und einer Spendenaktion von Ortschronist Ekkehard Brühn – der vor 19 Jahren den Restaurierungsantrag stellte.

Unten, am Fuß der Pfeiler, ist eine Öffnung zu sehen, die im alten Zustand nicht da war. Der Durchbruch über die gesamte Pfeilerbreite solle dem Abfluss von Regenwasser dienen. In den nächsten Wochen werden die Arbeiten abgeschlossen. „Ich muss noch die Fotos zum Denkmalamt schicken“, erinnert sich Brüne. Die Abzüge kommen dann ins Archiv der Behörde – als Beleg für das rosafarbene Einzeldenkmal am Schlosspark. (jhh)