Ostprignitz-Ruppiner sind im Durchschnitt 47,9 Jahre alt

Christian Schönberg

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Dass der Landkreis derzeit einen Altenhilfeplan auflegt, kommt einer offenbar immer größer werdenden Gruppe unter den Ostprignitz-Ruppinern zugute. Denn die Bevölkerung altert kontinuierlich.

Nach den Zahlen der Landestatistik-Behörde lag 2017 das OPR-Durchschnittsalter bei 47,9 Jahren. 2011 hatte der Wert noch bei 46,7 gelegen. Danach ging er Schritt für Schritt nach oben: 2012 schon bei 47,1, 2014 bei 47,5 2015 und 2016 bei 47,7 Jahren.

Ostprignitz-Ruppin liegt damit unter dem Landesdurchschnitt. Dieser liegt bei genau 47 Jahren. Eine im Schnitt aber wesentlich ältere Bevölkerung haben noch sieben andere Landkreise. Den höchsten Wert erreicht beispielsweise Spree-Neiße mit 49,5 Jahren. Über dem 49er-Wert liegen auch die Kreise Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz und Prignitz.

Die einwohnerstärksten Jahrgänge in Ostprignitz-Ruppin sind im Übrigen 1961 und 1960: mit jeweils knapp über 2 000 Personen. Mit dem Geburtsjahr 1994 im Pass leben nur 542 junge Männer und Frauen in Ostprignitz-Ruppin – der niedrigste Wert unter allen Vergleichsgruppen. Das hat zum einen mit dem sogenannten Nachwendeknick zu tun: Es gab nach der Wiedervereinigung nur schwache Geburtenraten. Zum anderen kehren aber auch viel mehr junge Menschen dem Landkreis den Rücken als hierherziehen, wenn der Schulabschluss einmal geschafft ist.

So pendeln sich die Werte der Unter-15-Jährigen grundsätzlich zwischen 750 und 850 pro Jahrgang ein. Bei den 20- bis 27-jährigen liegt die Anzahl dagegen zwischen 540 und 670.

Auffällig ist bei den U-15-Jährigen, dass für die Zukunft ein erheblicher Überschuss an heiratsfähigen Männern zu erwarten ist. Vom Geburtsjahrgang 2006 gibt es beispielsweise im Landkreis 453 männliche, aber nur 359 weibliche Personen. Auch in anderen Jahrgängen wie 1999 und 2010 klaffen die Werte zuungunsten der Jungen deutlich auseinander: 476 zu 386 beziehungsweise 464 zu 371. Mädchenüberschüsse gibt es nur in den drei Geburtsjahren 2003, 2012 und 2014. Das Plus der Weiblichkeit liegt da aber nur bei zwei, vier und erneut zwei.

Zählt man alle U-15-Jährigen zusammen kommen 6 321 Ostprignitz-Ruppiner Jungen auf 5 830 Mädchen. Biologen erklären das damit, dass Samenzellen mit männlichen Y-Chromosomen buchstäblich leichter zur Eizelle finden. Dass im Ejakulat mehr weibliche Spermien mit X-Chromosomen vorhanden sind, kann die Flinkheit der anderen nicht ganz kompensieren. Da wird es für viele Y-Chromosom-Träger schwierig mit der Partnerfindung. Ob diesbezüglich ein Spezial-Hilfeplan des Kreises zu Erfolgen führt, ist aberfraglich.(crs)