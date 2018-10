Weises Votum

Berlin (MOZ) Zwei Schnapsideen in nur einer Woche, die Berliner CDU scheut keine Mühen, um in die Schlagzeilen zu kommen.

Erst der Vorschlag, den Großen Stern an der Siegessäule in Helmut-Kohl-Platz umzubenennen, was einer grotesken Überhöhung der Bedeutung des Altkanzlers aus Oggersheim gleichkäme. Dann die Initiative für eine Bebauung des Tempelhofer Feldes, für die mal eben die Verfassung gebrochen werden soll.

Okay, die CDU will sie ändern, nicht brechen. Aber das kommt auf das Gleiche raus: Die Verfassung ist kein Gesetz, an das man einfach so Hand anlegt. Schon gar nicht, wenn das Ziel der CDU ist, eine demokratische Entscheidung zu kippen. Nämlich jene des Volksentscheids von 2014, in dem sich eine große Mehrheit für 100 Prozent Freiraum und gegen eine Bebauung des Tempelhofer Felds ausgesprochen hatte.

Die Landesverfassung schützt dieses weise Votum. Daran ist nicht zu rütteln, erst recht nicht schon nach vier Jahren. Wohnungsmangel herrschte bereits 2014, eine Bebauung des Feldes würde ihn auch heute nicht spürbar lindern. Dafür würde Berlin mit einer Bebauung einen weltweit einzigartigen Freiraum verlieren.