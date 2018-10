Verspiel nicht Dein Leben!

Anja Linckus

Brandenburg (MOZ) Menschen, die den Weg zu Ulrike Wagner-Nawrath in die AH-Beratungsstelle finden, haben eines gemeinsam: Sie sind spielsüchtig. und sie sind mit ihrem Problem nicht allein. Betreute sie 2009 noch zwei Spieler waren es im vergangenen Jahr schon 70. Zum 26. bundesweiten Aktionstag gegen Glücksspielsucht hatte die Diplom-Sozialarbeiterin und Sozialpädagogin, die in der Rathenower Straße 2-3 eine der 13 Schwerpunktberatungsstellen des Netzwerkes Frühe Intervention bei pathologischem Glücksspiel im Land Brandenburg leitet, Ehemalige zu einem Treffen in das AH Café eingeladen. In gemütlicher Runde bot sich die Gelegenheit sich auszutauschen und über Negatives und Positives im Leben mit der Krankheit zu sprechen. So konnte ein Teilnehmer berichten, dass er nach einigen Rückfallen und mehreren Therapien spielfrei ist und es ihm damit viel besser geht. Eine andere Teilnehmerin erzählte, dass sie wieder Arbeit und damit eine sinnvolle Beschäftigung gefunden hat. Sogar für Geld habe sie eine große Verantwortung und könne gut damit umgehen. Wie groß diese Erfolge sind zeigt sich daran, dass von Glücksspielsucht-Betroffenen und deren Angehörigen - wenn überhaupt - erst zu einem sehr späten Zeitpunkt des Krankheitsverlaufes professionelle Hilfe in Anspruch genommen wird. Oftmals sind es erst der finanzielle Ruin oder Straffälligkeit, der Verlust der familiären Bindungen, der Verlust der Arbeitsstelle oder gar ein Suizidversuch, die die Betroffenen dazu motivieren, eine Beratungseinrichtung aufzusuchen. Der Weg zurück in ein geordnetes Leben ist deshalb schwer und nimmt viel Zeit in Anspruch. Betroffene und auch deren Angehörige haben seit 2008 die Möglichkeit, in der Beratungsstelle bei Ulrike Wagner - Nawrath als einer für Glücksspielsucht qualifizierten Fachkraft Hilfe zu finden. In vertraulichen Beratungsgesprächen erfolgt eine umfassende Information über das Thema Glücksspielsucht und über entsprechende Beratungs- und Behandlungsmöglichkeiten. Auch Themen wie Schulden und familiäre Probleme werden berücksichtigt. Die Gespräche sind immer freiwillig, kostenfrei und richten sich nach den individuellen Bedürfnissen der Hilfesuchenden. Ulrike Wagner-Nawrath unterliegt zudem der gesetzlichen Schweigepflicht. Wer Kontakt zu ihr aufnehmen möchte, meldet sich unter 03381/226024 oder zu den Bürozeiten: Mo. 10.30 bis 19 Uhr, Di. 8.30 bis 12.30 Uhr sowie Mi. 10.30 bis 19 Uhr.