Österreichs Bahn flexibler als DB

Dietrich Schröder

Berlin/Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Deutsche Bahn hat es am Donnerstag stolz als verbessertes Angebot ab dem 9. Dezember verkündet: „Mit dem Eurocity geht es künftig von Berlin aus – mit Halt in Frankfurt (Oder) – abends nach Breslau und über Nacht nach Krakau“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Dass dieser künftige Zug, der auch Kurswagen nach Wien haben wird, im Rahmen eines Kooperationsprojekts der Österreichischen Bundesbahn (ÖBB) und der Polnischen Staatsbahn PKP entstanden ist, liest man in der Mitteilung nicht. Im gewissen Sinne schmückt sich die Deutsche Bahn mit fremden Federn, da sie ihr eigenes Zugangebot nach Polen gar nicht erweitert.

Mehr noch: Das „Nightjet-Programm“ der ÖBB, in dem auch dieser Nachtzug fahren wird, erfasst seit Jahren mehrere Länder in Mitteleuropa sowie Italien. Die Deutsche Bahn hat ihre Nachtzüge dagegen komplett eingestellt.

Damit immer noch nicht genug: Während man bei der DB Tickets für den Zeitraum nach dem Dezember-Fahrplanwechsel generell erst ab dem 16. Oktober buchen kann, geht das bei der ÖBB bereits seit Wochen. Der Beweis: Am Freitag kostete ein Ticket für die Premierenfahrt am 9. Dezember 39,90 Euro (siehe Foto). Freilich verbunden mit dem Hinweis, dass sich noch Abweichungen bei den Fahrzeiten ergeben könnten.

Nach bisherigem Stand soll der Zug 18.41 Uhr am Berliner Hauptbahnhof starten und nach Halten in Frankfurt (Oder), Breslau sowie zehn weiteren Orten in Polen und der Slowakei um 7 Uhr morgens Wien erreichen. Zur Begründung, weshalb man bei der ÖBB schon jetzt buchen kann, bei der DB aber erst in zehn Tagen, sagte ein Sprecher der DB am Freitag: „Die ÖBB hat ein wesentlich kleineres Netz als die Deutsche Bahn.“