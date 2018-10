Peugeot-Fahrer flüchtet nach Kollision mit Radlerin

Anja Hamm

Birkenwerder (MOZ) Nach dem Zusammenstoß eines Pkws mit einer Radfahrerin in Birkenwerder ist der Pkw-Fahrer geflüchtet. Der Unfall hatte sich am Freitagabend gegen 17.30 Uhr auf der B 96 Höhe Erich-Mühsam-Straße ereignet. Ein schwarzer Peugeot war dort mit einer 17-jährigen Radlerin zusammengestoßen, die die Kollision offenbar wegen ihres Helmes recht glimpflich überstanden hat. Der Helm war bei dem Unfall zerbrochen, die 17-Jährige klagte aber nur über Kopfschmerzen, teilte die Oranienburger Polizei am Freitagabend mit. Der Pkw-Fahrer flüchtete nach dem Unfall in unbekannte Richtung, hieß es weiter.