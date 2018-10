Zwei Bewerber für Schlösserstiftung

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Noch in diesem Jahr soll ein Nachfolger für Hartmut Dorgerloh als Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten gekürt werden.

Eine Findungskommission mit Vertretern von Bund, Brandenburg und Berlin wird dazu zwei Kandidaten anhören. Sie wurden aus der Schar von 27 Bewerbern nach einer entsprechenden Ausschreibung ausgewählt.

Nach Informationen dieser Zeitung entscheidet sich das Rennen zwischen dem Berliner Landesarchäologen Matthias Wemhoff und dem Chef der Hamburger Kunsthalle Martin Vogtherr. Wemhoff leitet das Museums für Ur- und Frühgeschichte in Berlin. Der 54-jährige Westfale gilt als Mittelalterexperte und konzipierte die aktuelle Ausstellung im Gropiusbau zur Archäologie in Deutschland. Im ZDF präsentierte er Sendungen über berühmte Ausgrabungen.

Vogtherr wurde 1965 in Uelzen geboren und studierte Kunstgeschichte in Berlin, Heidelberg und Cambridge. 1997 wurde er Kurator für französische und italienische Malerei in der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten und widmete sich dabei der Sammlung Friedrich II. 2007 wurde Vogtherr Kurator der Londoner Wallace Collection, bevor er 2016 nach Hamburg ging.

Dorgerloh hatte im Frühsommer seinen Posten in Potsdam geräumt, weil er zum Generalintendanten des Humboldt-Forums im Berliner Stadtschloss berufen worden war. Er hatte seit 2002 die Geschicke der einst königlichen Schlösser und Parks geleitet.