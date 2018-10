19. Fest der Drachen und Windspiele

Bärbel Kraemer

Locktow Es ist Oktober. Drachenflugzeit in Locktow. Am 13. und 14. Oktober werden die unbemannten kleinen und großen Flugobjekte, die Generationen in ihren Bann ziehen, wieder am Himmel über dem Flugplatz in Ortsnähe auszumachen sein.

„Unser Fest der Drachen- und Windspiele findet in diesem Jahr in 19. Auflage statt“, freut sich Frank Miklis. Der Locktower ist Mit- und Cheforganisator des Festes, von dem mittlerweile weit über die Region hinaus gesprochen wird.

Mit Drachenfreunden aus der Region reisen jeweils aktive Drachenbauer aus ganz Deutschland an. Erwartungsgemäß mit ihren neuesten Konstruktionen. Eine feste Größe, auch in Sachen Unterstützung, ist dabei der „Rixdorfer Drachenklub“ Berlin.

„Wir laden die aktiven Drachenbauer nicht extra ein“, ergänzt Miklis und erzählt, dass das jeweils am zweiten Oktoberwochenende stattfindende Fest in der Drachenbauerszene längst zu einer festen Größe im Kalender geworden ist. Es garantiert nicht nur ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern, sondern steht für den jährlichen Abschluss der Drachenflugsaison. Wer in Locktow anreist, bleibt damit in gewisser Weise eine Überraschung. Miklis ist sich jedoch sicher, dass die Drachenlenker von Berlin bis Hamburg und Rostock bis Nürnberg pünktlich ihre Zelte aufschlagen werden und ihre Drachen in den Flämingwind stellen. Mit ihnen begeisterte Drachenbauer aus der Region.

Dem Nachwuchs wird im Rahmen des Drachenfestes – wie in den vergangenen Jahren – viel geboten. Das wichtigste vornweg: Die Bonbonfähre ist schon jetzt startklar. Flugvorführungen und Wettbewerbe sind vorbereitet. Ebenso Mal- und Bastelangebote. Mit Michael Krone hat sich erneut Deutschlands bekanntester Papierflieger Experte angekündigt – mit einer Papierfliegerfaltmaschine. Die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Planetal präsentieren ihrerseits eine Technikschau auf dem Flugfeld. Bis zu fünf Einsatzfahrzeuge mit unterschiedlicher Ausrüstung werden gezeigt. „Unsere Feuerwehren wollen die Gelegenheit natürlich auch nutzen, um Nachwuchs zu werben“, erklärt Miklis.

Am Sonntag werden sich die Drachenlenker vorübergehend den Himmel über Locktow mit dem Brandenburgischen Modellflugverein teilen. Die werden zwar keine Flugzeuge, dafür aber Hubschrauber starten lassen. Die Modellflugzeuge müssen am Boden bleiben, weil der Flugplatz eigens für das Drachenfest für zwei Tage offiziell aus dem Flugbetrieb abgemeldet wird. Denn nur am 13. und 14. Oktober dürfen auf der Wiese, die eigentlich ein Flugplatz ist, Drachen fliegen. Ansonsten ist im „Umkreis von fünf Kilometern laut Luftverkehrsgesetz das Drachensteigen verboten“, erklärt der 62-Jährige.

Ein Team von knapp 20 Helfern hält die Organisation des beliebten Familienfestes in Händen. 1999 wurde es von Jens Joachimi aus der Taufe gehoben. „Es war das Gründungsprojekt des Fremdenverkehrsvereins Brück“, erinnert sich Miklis. Seitdem Locktow 2002 in das Amt Niemegk gewechselt ist, findet das Fest der Drachen- und Windspiele unter Schirmherrschaft des Fremdenverkehrsvereins „Niemegker Land“ statt.

Info: 13. und 14. Oktober, jeweils ab 10.00 Uhr, Fest der Drachen- und Windspiele auf dem Flugplatz bei Locktow, für Speis und Trank ist gesorgt.