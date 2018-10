red

Fläming Die Architektin Helga Holz hat als Ortsplanerin der Gemeinde Wiesenburg den Hohen Fläming lieben gelernt und kennt die Landschaften sehr gut, zumal sie seit 2014 auch in der Region wohnt. Sie hat an der Realisierung des Internationalen Kunstwanderweges zwischen Bad Belzig und Wiesenburg maßgeblich mitgewirkt, hat die Kunst-Perle-Fläming ins Leben gerufen, den Wiesenburger Blumenmarkt initiiert und ihn viele Jahre ehrenamtlich veranstaltet.

Helga Holz möchte auch in Zukunft dazu beitragen, dass die Vielfalt und Schönheit der Landschaftselemente geschützt werden und der Wandel in der Natur von den Bewohnern mitgestaltet wird. Neben der Aquarellmalerei hat sie vor einiger Zeit die Fotografie für sich entdeckt. Ihre Motive findet sie im Fläming. Mit fast kindlicher Freude an der Entdeckung hat sie einen besonderen Blick für die von der Natur selbst geformten Kunstwerke und jene Details, die erst sichtbar werden, wenn sie ihnen nachspürt. Und oft ist ein für ihren jeweiligen Standort typisches Klangbild aus Naturgeräuschen Teil dieser Naturkunstwerke. Aus dem Wunsch, diese Gesamterlebnisse mit anderen Menschen zu teilen, hat sie ein ungewöhnliches Format der Präsentation gewählt: Während die Fotos auf eine Großleinwand projiziert werden, wird zu jedem Motiv einfühlsam und im Augenblick, ein musikalisches Klangbild entworfen. Die so gestaltete „Bild- und Klangreise durch den Fläming“ kann nun erstmals in Mal´s Scheune in Wiesenburg gesehen und gehört werden. Die Besucher dürfen sich zu einer Reise durch den Hohen Fläming verführen lassen. Die Interessierten erleben die Vielfalt der Fläminglandschaften im Wandel der Natur und ihrer Jahreszeiten und hören dazu die Klangbildimprovisationen von Wolfgang Schmidbauer.

Die „Bild-und Klangreise durch den Fläming“ ist zu erleben am Sonntag, 14. Oktober, um 18.00 Uhr und am Sonntag, 21. Oktober, ebenfalls um 18.00 Uhr in Mal’s Scheune in Wiesenburg, Zum Winkelteich 4. Pro Person sind 8,50 Euro zu zahlen. Vorverkauf und Reservierung unter der 0178/ 697 57 20 oder info@studio-wiesenburg.de.