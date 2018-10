Schaulaufen der Nach-Merkel-CDU

Mathias Puddig

Berlin (MOZ) Wenn an diesem Wochenende in Kiel der Deutschlandtag der Jungen Union stattfindet, dann kann man bereits einen ersten Eindruck davon bekommen, wie die Union in der Zeit nach Merkel aussehen wird.

Zwar soll auch die CDU-Chefin am Sonnabend vor den rund 1000 Delegierten der Nachwuchsorganisation von CDU und CSU eine Rede halten. Die Bühne teilt sie sich aber mit einer Reihe von Politikern, die für ihre Nachfolge gehandelt werden. Der Deutschlandtag wird zum Stimmungstest.

Schon am Freitag sprachen die Ministerpräsidenten Armin Laschet (NRW) und Daniel Günther (Schleswig-Holstein) in Kiel, am Wochenende folgen Gesundheitsminister Jens Spahn, Unionsfraktionsvorsizender Ralph Brinkhaus und CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer. Paul Ziemiak, Chef der Jungen Union, verlangte am Freitag von Merkel: „Sie soll klar sagen, wie diese Große Koalition in den nächsten Monaten gedenkt zu arbeiten. Sie wird freundlich von uns empfangen, aber sie kann sich auf eine kritische Diskussion einstellen.“ Sollten sich Streitereien wie in den vergangenen Monaten wiederholen, wisse er nicht, „wie die Koalition weiterarbeiten soll“. Der Frage, ob Angela Merkel beim Parteitag im Dezember erneut antritt, wich Ziemiak aus.

Noch kritischer sieht der ehemalige Umweltminister Norbert Röttgen die Arbeit seiner Parteichefin. Im Interview mit dem „Spiegel“ verlangte Röttgen einen Methodenwechsel in der Regierungsarbeit. Es fehle „das Bewusstsein dafür, wie breit und tief diese Krise ist. Davon ist keiner auszunehmen, auch die CDU nicht“. Das Jahr seit der Bundestagswahl nannte Röttgen ein „verlorenes Jahr“. „Dass sich politisch etwas verändern muss, ist mit Händen zu greifen. Es passiert aber nichts.“ Röttgen warb zudem dafür, die Amtszeit für Kanzler zu begrenzen.