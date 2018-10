Zurück in die Urzeit

Stefan Klug

(MOZ) Die Isla Nublar ist nicht mehr zu retten. Ein gewaltiger Vulkanausbruch wird das Eiland zerstören und mit ihm all die Dinosaurier, die dort leben. Doch es gibt einen Plan, die einmalige Spezies zu retten. Zusammen mit Owen und Claire soll eine bunt zusammengewürfelte Truppe die Urzeit-Geschöpfe einfangen und evakuieren. Doch schon dabei zeigt sich, dass hier nicht zwingend Tierfreunde am Werk sind. Nur mit Mühe überleben Owen und Claire die Aktion. Können sich gerade so von der Insel retten, um zu erleben, dass ein weitaus größeres Geschäft mit den Sauriern angebahnt werden soll. Und das könnte für die gesamte Menschheit gefährlich werden.

Seit ihrem ersten Auftritt 1993 in Steven Spielbergs Auftakt-Film sind die Saurier der Star der Geschichten. Dereinst war es die fantastische Animation der Urzeit-Riesen, heute nimmt man die CGI-Effekte höchstens noch wohlwollend zur Kenntnis. Das rückt den Focus wieder ein wenig zurecht in Richtung Story. Wer hier schlampt, hat verloren. J.A. Bayona kommt dabei noch einmal mit einem blauen Auge davon. Einerseits verlegt sich der Spanier sehr auf Spielbergs Fortsetzung von vor fast 20 Jahren, ohne dass es ihm gelingt, eine ähnliche Bindung von Saurier zu Zuschauer herzustellen. Andererseits bricht er ein Spektakel vom Zaun, das sicher alle Gelüste des Popcorn-Kinos bedient. Zudem ergeht er sich in düsterer Verschwörungstheorie und liefert die Vorlage zu einem womöglich sehr spannenden Finale des Reboots. Wirkliche Neuerung ist bis hierher, dass die Dinos nicht mehr auf einer abgeschiedenen Insel leben, sondern mitten unter uns. Wirklich ändern tut sich damit aber - vorerst - nichts. So dominieren Action und Thrill, will der Subwoofer gar nicht mehr zur Ruhe kommen vor tonnenschwerem Getrampel und markigem Gebrüll. Und auch, wenn die Fieslinge zum Ende hin ihrer gerechten Strafe zugeführt werden, bleibt offen, wie und ob überhaupt sich Mensch und Ur-Tier vertragen können.

Genre: Action; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 129 Minuten; Verleih: Universal; Regie: J.A. Bayona; Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Toby Jones; USA 2018