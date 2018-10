Gewerkschaft fordert mehr Geld für Bäcker und Verkäuferinnen

dpa

Berlin (dpa) Für die 7600 Beschäftigten in den Bäckereien Berlins und Brandenburgs beginnen in Kürze Tarifverhandlungen. „Ein kräftiges Lohnplus“ verlangt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten NGG).

Für den „Knochenjob“ am Ladentresen gebe es in der untersten Lohnstufe nur 9,10 pro Stunde, bei Bäckergesellen seien es 10,36 Euro. „Davon eine bezahlbare Wohnung in Berlin zu finden, ist selbst für Vollzeitbeschäftigte schwer“, sagte NGG-Verhandlungsführerin Birgit Weiland. Sie fordert einen Abstand zum Mindestlohn, der im Januar auf 9,19 Euro steigt.

Dem versperren sich die Arbeitgeber grundsätzlich nicht, wie der Geschäftsführer des Bäcker- und Konditorenverbands Berlin-Brandenburg, Johannes Kamm, sagte. Er bemerkte aber auch: „Man kann nur das verteilen, was in der Kasse liegt.“ Die Arbeitgeber verwiesen auf die schwierige Situation für viele Betriebe. Sie litten etwa darunter, dass immer mehr Supermärkte und Discounter auch Brot und Brötchen verkaufen.

Dorthin wandert nach Gewerkschaftsangaben nicht nur Kundschaft, sondern auch Personal aus den Bäckereien ab. Denn nach dem Tarif des Einzelhandels verdienten die Beschäftigten bis zu 14,50 Euro pro Stunde, sagte Weiland. „Nur wer seine Mitarbeiter fair bezahlt, wird in der Zukunft überhaupt noch Personal finden“, forderte sie mit Blick auf die Verhandlungen, die am kommenden Donnerstag beginnen. „Wir reden da nicht nur von 50 Cent.“

Bäcker-Vertreter Kamm bestritt, dass es eine „Abwanderungswelle“ gebe. Es kehrten auch immer wieder Verkäuferinnen in die Bäckereien zurück. Nach drei Jahren verdienen sie nach seinen Angaben 10,05 Euro in Berlin und 9,30 Euro in Brandenburg, bei Bäckergesellen seien es 11,63 Euro in Berlin und 10,31 in Brandenburg. Teigmacher kämen auf 12,31 Euro. Hinzu kämen in der Backstube steuerfreie Nachtzuschläge von 30 bis 50 Prozent.

Auf diesen Tarif hatten sich Arbeitgeber und Gewerkschaft 2016 verständigt, als der Mindestlohn noch bei 8,50 Euro lag. Inzwischen beträgt er 8,84 Euro, im Januar steigt er auf 9,19 Euro, ein Jahr später auf 9,35 Euro.