Eltern kritisieren die Situation für die Fahrschüler

Martin Risken

Zehdenick Der Schulweg zum neuen Bildungscampus auf dem Gelände des Oberstufenzentrums Zehdenick lässt zu Wünschen übrig. Auf Drängen der Elternkonferenz hat der Leiter der Exin-Oberschule, Karl-Heinz Jünger, den Antrag beim Landkreis Oberhavel und der Stadt Zehdenick gestellt, um die Situation insbesondere für die Fahrschüler zu verbessern. Es gab bereits einen Vor-Ort-Termin der Stadt. Gefährlich ist die Situation insbesondere in der Verlängerten Ackerstraße, wo Hunderte Schüler zum Teil auf der Straße stehend auf den Bus warten müssen, weil es dort nur eine kleine Haltestelle gibt, Gehwege aber völlig fehlen. Am Wesendorfer Weg gibt es zwar eine Haltestelle, doch ein Wartehäuschen fehlt. Noch kritisch gesehen wird von den Eltern, dass entlang der Parkplätze am OSZ ein Gehweg völlig fehlt. Stress gibt es auch mit den Anwohnern. Die ärgern sich über vermüllte Grundstücke und in der Mittagszeit über wummernde Bässe, die aus den Lautsprechern der Schüler schallen. Die Anwohner fühlen sich in ihrer Mittagsruhe gestört.