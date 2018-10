Premiere mit Fragezeichen

Jürgen Zinke

Borgsdorf/Birkenwerder Am heutigen Sonnabend steht in der Fußball-Landesklasse Nord erneut ein Derby zweier Oberhavel-Vereine auf dem Spielplan. Der Vorjahres-Dritte Birkenwerder BC 1908 empfängt auf der Anlage an der Summter Straße den Aufsteiger FSV Forst Borgsdorf. Die Partie zwischen den Ortsnachbarn ist auf den ersten Blick nichts Ungewöhnliches. Oder etwa doch? Vielleicht sogar ein historisches Duell? Eine Premiere?

4 900 Meter entfernt voneinander sind die beiden Sportplätze in Birkenwerders Summter Straße und in der Borgsdorfer Bahnhofstraße. Mit dem Fahrrad benötigt man zehn Minuten. Das sind klare Zahlen. Weniger klar allerdings ist, ob es dieses Derby der Männermannschaften beider Orte zuvor überhaupt schon einmal gegeben hat. Und die Recherche in der Historie ist mühevoll und lückenhaft.

Am 1. September 1908 wird der Fußballverein in Birkenwerder gegründet. Im Jahr 1925 wird Borgsdorf erstmals als Schwarz-Weiß Borgsdorf erwähnt. Aus der Zeit der beiden Weltkriege sind die Statistiken auf beiden Seiten dürftig, Zeitzeugen gibt es kaum noch. Birkenwerder spielte dann nach 1945 als SG in der Kreisklasse und 1960 in der Bezirksklasse. In der Saison 1962/63 gelang der Sprung in die Bezirksliga, damals die dritthöchste Spielklasse der DDR. Vier Spielzeiten hielt sich das Team dort. „Aber eine Partie gegen Borgsdorf hat es zu meiner Zeit auch nicht gegeben. Gegner waren eher Premnitz, Hennigsdorf, Brandenburg und Oranienburg“, erinnert sich Siegfried „Boss“ Schröter, der damalige Mannschaftskapitän, der am 2. Oktober seinen 82. Geburtstag feierte, immer noch in Birkenwerder wohnt und oft Gast bei Heimspielen ist.

Es folgte 1967 auch aus Kosten- und Fahrtgründen ein Wechsel in den Berliner Spielbetrieb als VSG Nord. Dort spielte man in der 1. und 2. Kreisklasse sowie ein Jahr in der Bezirksklasse. Auch die Borgsdorfer, die seit 1954 BSG Traktor hießen, wechselten als BSG Forst Berlin in die Hauptstadt. „Die Vereinsnamen durften damals in Berlin keinen Hintergrund auf einen Verein von außerhalb haben“, erklärt Manfred Hick. Der 69-Jährige war mit Unterbrechung 26 Jahre lang Vorsitzender in Borgsdorf. Erinnerungen an ein Duell aus der Berliner Zeit gibt es auf beiden Seiten nicht. 1985 kehrte Borgsdorf als BSG Forst Borgsdorf zurück in den Kreis Oranienburg, später Oberhavel. Nach der Wende ging auch die VSG Nord diesen Weg. Mehr als die 1. und 2. Kreisklasse wurde lange nicht erreicht. Erst in der Saison 1997/98 gelang der Sprung in die Kreisliga. Und das mit tatkräftiger Unterstützung des Nachbarvereins aus Borgsdorf, der dann schon den heutigen Namen FSV Forst Borgsdorf trug. Der rettete eine Woche nach dem Saisonschluss für Birkenwerder nämlich den Verbleib in der Landesklasse gegen Eiche Weisen, so dass Birkenwerder als Tabellen-Dritter der 1. Kreisklasse in die Kreisliga aufsteigen konnte. Spieler, Trainer, Fans und Funktionäre beider Vereine feierten am 13. Juni 1998 auf der Anlage in Borgsdorf ihre Erfolge dann gemeinsam ausgelassen. Am 21. August 1998 nahm man in Birkenwerder wieder den Gründungsnamen BBC 1908 an.

Ansonsten gab es danach nur Begegnungen im Nachwuchs-, Senioren- und Frauen-Bereich. Bei den Männern nicht, denn die Borgsdorfer spielten immer in höheren Klassen. Zur Begegnung am Sonnabend kommt es nun, nachdem Birkenwerder in der Saison 2013/14 in die Landesklasse aufgestiegen ist, die Borgsdorfer ihre Mannschaft nach der Saison 2016/17 aus der Landesliga abgemeldet hatten und in der Kreisoberliga neu starteten. Dort gelang auf Anhieb der Meistertitel und der Aufstieg in die Landesklasse.

Als Tabellenzweiter mit 13 Punkten dürften die Borgsdorfer mit breiter Brust anreisen. Der BBC dagegen hat als Tabellenfünfter seine drei Siege ausschließlich in Oberhavel-Derbys geholt (2:0 gegen OFC II, 4:0 gegen Falkenthal, 2:1 bei Altlüderdorf II). Dass sich beide Teams (höchstwahrscheinlich) erstmals um Punkte gegenüberstehen, erstaunt beide Trainer. „Ich hätte gedacht, das gab es schon öfter“, meint BBC-Coach Florian Glitza. Er freut sich auf die Partie bei schönem Wetter und hofft auf eine große Kulisse. „Mit Jochen Schade, der studienbedingt vorerst aufgehört hat, fehlt neben den Langzeitverletzten ein weiterer Spieler. Dafür ist Kapitän Marcel Wolf nach seiner Sperre wieder dabei. Es wird sicher ein enges Spiel, die Tagesform könnte entscheiden. Wir wollen den vierten Derbysieg“, so Glitza. Auch sein Kollege Jonny Ratajczak ist überrascht, dass es eventuell eine Premiere ist. Er hat am Donnerstag mit der Mannschaft, die am Mittwoch zu Hause den SV Pinnow mit 4:0 besiegt hatte, nicht mehr trainiert und freut sich riesig auf die Partie. „Wir sind heiß, kommen mit voller Kapelle und werden uns nicht verstecken, obwohl wir auch Respekt haben. Dieses Derby zwischen zwei Ortsnachbarn ist auf jeden Fall etwas Besonderes“, sagt der Forst-Trainer.

Somit ist alles angerichtet für eine Partie, die eine Premiere sein könnte. Und der Sieger wird sicher in einer der beiden Vereins-Chroniken einen besonderen Platz bekommen.

