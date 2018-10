Aufschrei aus der Wache

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Es gibt sie, die nagelneuen modernen Polizeiwachen in Brandenburg. Laut Gewerkschaft der Polizei müssen aber immer noch zu viele Kollegen unter unhaltbaren Zuständen arbeiten. Für den gern gefeierten Zuwachs an Ordnungshütern fehlt der Platz.

Andreas Schuster kann sich schnell in Rage reden. Das gehört für den Landeschef der Gewerkschaft der Polizei zum Handwerk. Aber die Zustände in einigen Wachen und Inspektionen scheinen ihn so aufzuregen, dass es über das normale Maß des Ärgers hinausgeht.

Und dann purzeln die Beispiele nur so aus ihm heraus: Die Dienststelle am Cottbuser Bonnaskenplatz sei unhaltbar. Dort könne man ohne Umbauten Filme über die DDR drehen. Jetzt ist nach langen Diskussionen eine Millioneninvestition als Zwischenlösung geplant. Es wird bis weit ins nächste Jahrzehnt dauern, bis das Unterbringungsproblem ordentlich gelöst ist, sagt Schuster.

In Potsdam musste gar das Gebäude der Kriminalpolizei geräumt werden, weil es durch das Dach regnete und bei Schneefall im nächsten Winter Einsturzgefahr besteht. Pikant daran: Das Gebäude befindet sich auf dem Gelände des Innenministeriums – genau dort, wo der Minister jeden Morgen aus dem Dienstwagen steigt.

Die Konsequenz für die Kollegen in Potsdam lautet, dass sie im ohnehin schon viel zu eng bemessenen Polizeipräsidium untergebracht werden. Auch anderswo im Land platzen die Wachen und Inspektionen aus allen Nähten, berichtet der Gewerkschafter. Den Grund dafür sieht Schuster in der Polizeireform, die Anfang des Jahrzehnts den Abbau von 1900 Stellen auf 7000 Polizeibeamte bis 2020 vorsah.

Davon hat man sich längst verabschiedet, aktuell sind 8250 Stellen anvisiert. Aber die Bauplanungen, so Schuster, sind immer noch auf 7000 Beamte ausgerichtet. Die Konsequenz: Büros für ursprünglich zwei Mitarbeiter werden mit vier oder künftig mit sechs besetzt, berichtet der Gewerkschafter.

Die „Verengung“ erkennt auch Innenstaatssekretärin Katrin Lange (SPD) als Problem an. Aber es sei besser, jetzt mehr Polizisten zu haben, die zusammenrücken müssen, als die einst geplanten 7000 in großen Räumen.

Lange betont, dass ihr Haus nicht Bauherr ist, sondern der dem Finanzminister unterstellte Landesbetrieb für Bauen und Liegenschaften. Es sei nicht nachvollziehbar, warum Gebäude wie in Potsdam so vernachlässigt werden, dass sie geräumt werden müssen.

Das Finanzministerium will den Schwarzen Peter aber auch nicht haben. Man könne nur das bauen, was die Ministerien als Bedarf anmelden. Und der sah eben lange Zeit völlig anders aus. So war im Zuge der geplanten Verringerung der Polizeistärke angedacht, Wachen nachts nicht mehr zu besetzen.

Dafür mussten sie nach entsprechenden Sicherheitsstandards umgebaut werden, damit Dienstcomputer und Waffen einbruchssicher waren. Mehr als die Hälfte der 50 Wachen wurde entsprechend aufgerüstet, sagt Schuster. Und das meist völlig umsonst, weil viele von ihnen nun doch rund um die Uhr besetzt sind.