„Ein Schlaglicht auf Personen und Themen“

Dieter Keller

Berlin (MOZ) Die neuen Träger des Friedensnobelpreises haben die Auszeichnung nach Ansicht von Prof. Michael Brzoska vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Uni Hamburg sehr verdient. Mit ihm sprachDieter Keller.

Herr Brzoska, der kongolesische Arzt Denis Mukwege und die irakische Menschenrechtsaktivistin Nadia Murad bekommen in diesem Jahr den Friedensnobelpreis. Haben sie ihn verdient?

Ja. Beide haben sich seit Jahren dafür eingesetzt, dass sexualisierte Gewalt in Kriegsgebieten auch strafrechtlich verfolgt wird. Sie haben ihn vor allem als Aktivisten verdient, die ein altes Thema in Kriegen auf die internationale Tagesordnung gebracht haben.

Zumindest Mukwege hatten Sie auf Ihrer Liste möglicher Preisträger – warum?

Es gibt schon seit Jahren Bemühungen, sexualisierte Gewalt in Kriegsgebieten zu einem großen Thema zu machen. Seit über 150 Jahren gelten Vorschriften, die Vergewaltigungen im Krieg verbieten. Trotzdem haben sich viele Kriegsparteien nicht daran gehalten. Es ist insbesondere das Verdienst von Denis Mukwege, dass das Thema durch Resolutionen im UN-Sicherheitsrat zum Thema wurde und vom Internationalen Gerichtshof als Straftatbestand verfolgt wird.

Er hat auch schon den „Alternativen Nobelpreis“ bekommen. Ist das so etwas wie eine Versöhnung der beiden Preise?

Soweit würde ich nicht gehen. Es ist schon ein Zeichen dafür, dass der „Alternative Nobelpreis“ ernst genommen wird und die Preisträger das Niveau des Nobelpreises haben. Es gab immer wieder Preisträger, die erst den alternativen Preis und dann den in Oslo bekommen haben.

Welchen Stellenwert hat heutzutage der Friedensnobelpreis? Ist er noch wichtig?

Ja. Er richtet ein Schlaglicht auf bestimmte Personen und Themen. Aber die Wirkung verpufft heute in unserer Medienwelt sehr schnell. Die größte Wirkung hatten Preise für Menschen, deren Positionen oder die als Personen sehr kontrovers waren.

An wen denken Sie da?

Beispielsweise den chinesischen Menschenrechtler Liu Xiaobo, der ihn 2010 bekommen hat, oder 1985 im Kalten Krieg die Ärzte zur Verhütung des Atomkrieges. Es ist manchem nicht gut bekommen, weil ihn seine nationale Regierung verfolgt hat. Aber es hat doch dazu geführt, dass die Aufmerksamkeit längerfristig auf diese Personen oder auch Organisationen gerichtet wurde.

Hat sein Ruf durch Preisträger wie Aung San Suu Kyi oder Barack Obama gelitten, die sich im Nachhinein als problematisch erwiesen?

Ja, das muss man sagen. Es gab noch eklatantere Fälle, etwa 1973 die Verleihung an Henry Kissinger und den nordvietnamesischen Außenminister Le Duc Tho zu einer Zeit, als beide Staaten noch im Krieg standen und beide Seiten Kriegsverbrechen begangen hatten. Oslo hat immer wieder Entscheidungen getroffen, die nicht so glücklich waren. Aber durch mutige Entscheidungen hat das Komitee auch Themen auf die Tagesordnung gehoben, die vorher mit dem Frieden nicht so in Verbindung gebracht wurden. Beispielsweise 2007 an den Internationalen Klimarat und Al Gore für ihren Einsatz für die Eindämmung des Klimawandels.

Entscheidet das Nobelpreiskomitee zu willkürlich und aus dem Bauch heraus?

Das ist nicht zu beurteilen, weil die Akten geheim sind und erst nach 50 Jahren der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Es entscheiden fünf Personen, die von den Parteien in Norwegen benannt werden. Ich denke schon, dass sie sich ihrer Verantwortung bewusst sind und dass es heftige Diskussionen gibt. Deswegen kann man nicht sagen, dass sie aus dem Bauch sind. Aber sie sind häufig überraschend.

Erst vier Deutsche haben den Friedensnobelpreis bekommen, zuletzt 1971 Willy Brandt. Wären wir wieder mal dran?

Zum Glück muss es keine geografischen Gleichgewichte geben. Beispielsweise haben ihn bisher nur wenige Afrikaner bekommen. Natürlich wäre es schön, wenn ihn wieder einmal eine Deutsche oder ein Deutscher bekämen. In den 90er Jahren war Helmut Kohl einer der am meisten gehandelten Kandidaten, Angela Merkel war es vor drei, vier Jahren. Gut möglich, dass es wieder mal einen Preisträger gibt. Aber dazu muss sich erst jemand besonders auszeichnen.

Es gab immer wieder Spekulationen, US-Präsident Donald Trump könne den Preis bekommen. Wie realistisch war das?

Da war ich immer skeptisch. Trump hat zwar mit den Gipfeln mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un und mit dem russischen Präsidenten Vladimir Putin etwas für den Frieden und den internationalen Dialog getan. Gleichzeitig hat er aber durch die Kündigung des Iran-Abkommens eine Krise verschärft. Aus Sicht des Komitees wäre das eine viel zu riskante Wahl gewesen. Aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass er ihn noch erhält. Etwa wenn es ihm gelingt, die Denuklearisierung Nordkoreas und eine dauerhafte Entspannung im Verhältnis zu Russland zu erreichen.