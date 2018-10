Nashorn-Grundschule feiert 25-jähriges Bestehen

Marco Winkler

Vehlefanz (MOZ) Das Nashorn im Wandel: Am Freitag wurde in der Vehlfeanzer Nashorn-Grundschule das 25. Jubiläum mit einem Festakt, Rückschau und Zukunftsblick gefeiert. „Wir haben auf Wiese und Acker eine Schule gebaut“, erinnerte sich der ehemalige Schulleiter Hubert Gediga an die Anfänge der Schule. Er hat auch den ersten Schultag noch gut in Erinnerung: „182 Kinder versammelten sich am 2. Oktober 1993 vor der Alten Schule. Unter Führung des damaligen Staatssekretärs gingen sie geschlossen zur neuen Schule, die sie gegen 10 Uhr betraten.“ Ausgerichtet für bis zu 300 Kinder wuchs die Schule im Laufe der Jahre um eine Turnhalle (1997), die Aula (1998) und den Sportplatz im Jahr 2003, als die Einrichtung durch eine Schülerbefragung ferner ihren prägnanten Namen erhielt. „In den vergangenen zwei Jahren bekam das Nashorn einen neuen Panzer“, so Manuela Schulz, seit 2015 Schulleiterin. Sie meint: Die Fassade wurde erneuert. Schulz lobt: „Ich bin umgeben von neugierigen und kreativen Kindern und einem fantastischen Kollegium, das täglich herausragende Arbeit leistet.“ Die momentan knapp 340 Schüler feierten sich am Freitag selbst mit Liedern und Gedichten. Entertainer Frank Sommer führte durch das Programm.

Einen Ausblick gab der ehemalige Schulleiter. „Die Schülerzahlen steigen, die Schule wird erweitert. Das Nashorn ist also nicht gefährdet“, so Hubert Gediga. Oberkrämers Hauptamtsleiter Ronny Rücker bestätigt: „Es sind Investitionskosten im Haushalt eingestellt.“ Die aktuell zwei- bis dreizügige Schule soll ein bis zwei Züge pro Jahrgang mehr bekommen. Die Gemeinde geht von 100 bis 150 Kindern aus, die in den nächsten Jahren zusätzlich beschult werden müssen. „Dementsprechend brauchen wir Klassen- und Teilungsräume“, so Rücker. 320 000 Euro hat die Gemeinde für Planungen im kommenden Jahr bereitgestellt. Der Anbau respektive die Erweiterung soll 2,1 Millionen Euro kosten. 2020 könnten die Bauarbeiten beginnen.